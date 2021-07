Lékárnička je nezbytná při tuzemské dovolené i té zahraniční. Obsah se podle destinace může lišit, jádro je ale stejné pro všechny. „Opravdovým základem lékárničky, která se vejde i do sebemenšího batohu na jednodenní výlet, je lék na bolest a teplotu, vhodná dezinfekce, krytí ve formě náplastí a obvazu, pinzeta a ideálně také nůžky,“ vyjmenovává Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory.

Své místo v ní mají také léky, a to nejen ty, které je nutné užívat pravidelně. Zejména je dobré nezapomenout na přípravky pro srovnání zažívání. Průjem vysiluje a v horkých teplotách jde ruku v ruces dehydratací. Což ohrožuje zejména děti.

Pomoci může i příroda

„Vhodné je mít při sobě třeba přírodní čištěný jíl. Používá se k léčbě akutních i chronických průjmů, nevstřebává se do organismu, nikterak nebarví stolici, je účinný v léčbě bolestivých symptomů,“ radí Michala Knězková, lékařka a známá bloggerka. Zkracuje i trvání průjmu. Nevýhodou může být nepříliš atraktivní chuť, tu lze ale dětem zpříjemnit třeba rozmixováním v banánu.

Nejčastěji je ale o prázdninách potřeba ošetřovat zranění. K úrazům je náchylná opět především nejmladší generace. ČSOB pojišťovna pravidelně sestavuje žebříček nejčastějších letních úrazů, ze kterého vyplývá, že dětí je mezi letními marody více než dospělých. Nejčastěji, v 17 procentech, musejí vyhledat ošetření s šitím, devět procent tvoří podvrtnuté kotníky a po šesti procentech dětem zkazí prázdniny zlomené pažní kosti, prsty nebo nohy v sádře.

Pokud se rozhodnete ránu ošetřovat sami, naprostým základem je desinfekce. „Pokud na neošetřenou, neomytou, nevydezinfikovanou ránu použijete obyčejnou náplast, je to horší, než když ránu omyjete a vydezinfikujete a necháte bez krytí,“ vysvětluje lékárnice Michaela Bažantová. Správný postup by tedy měl zahrnovat kombinaci omytí rány, desinfekci a její zalepení.

Mezi méně časté, ale nikoli méně vážné úrazy, patří i popáleniny. Nejen ty od slunce, proti kterým ochrání krémy s vysokým faktorem a jen krátké pobyty na přímém sluníčku. Bolestivé zážitky číhají i na koncích opékacích vidlic a kolem táboráků. Pokud k jejich ošetření postačí domácí péče, můžete se v případě popálenin spolehnout jak na chemii, tak na pomoc z přírody. „Na regeneraci kůže po popálení jsou dobré masti. Můžete použít ale i sádlo či bambucké máslo. Postižené místo je dobré promazávat, pomoci může i tlaková masáž,“ doplňuje Knězková.

