„Upřímně, vůbec mi nevadí, že už mi není dvacet. Aspoň už mi neposílají scénáře, kde nejdůležitějším požadavkem na hlavní hrdinku je krása. Mnohem raději hraju životem trochu unavené a zkušené ženy. A taky se už nemusím tolik podřizovat – to mi sice stejně nikdy nešlo, ale dnes je to mnohem příjemnější,“ přiznává anglická rodačka.

Zatím jediného Oscara získala za drama Předčítač, v němž se ve třiatřiceti a po dvou dětech neváhala ukázat v rouše Evině. „Bylo pro mě důležité, abych působila normálně, skutečně. Nejsem toho názoru, že herci a herečky musejí na plátně vypadat nadpozemsky perfektně,“ komentovala tehdejší humbuk kolem milostných scén.

Kate nikdy nepatřila k hubeňourům – ve škole ji kvůli tomu spolužačky dokonce šikanovaly. Nevzdala se a svoje křivky vždy brala jako přirozenou součást své osobnosti. Ale nechtěla se smířit s tím, že bude známá jako „ta baculka z Titaniku“. A povedlo se jí to. Dokonce v pozdější fázi kariéry zažalovala jeden z časopisů, který její fotku na titulní stránku upravil tak, aby vypadala štíhlejší.

Dobrá volba – do třetice

Kate má za sebou dva nepěkné rozvody, od roku 2011 žije spokojeně s Edwardem Abelem Smithem. K jejich seznámení došlo jako z pera scenáristy filmového thrilleru. Kate s dětmi trávila dovolenou u Smithova strýce na karibském ostrůvku. V noci zachvátil jejich dům nebezpečný požár. „Hořelo a Edward byl jediný, kdo měl na nohou kecky a na hlavě čelovku. Ostatní tam prostě nechali všechno. Já jsem si vzala akorát podprsenku, pasy a děti,“ vzpomínala na velmi nepříjemnou životní situaci s lehkým nadhledem.

„No, tak jsem si tak sama pro sebe říkala: hmmm, ten chlap s čelovkou, to bude dobrá volba… tak jsem si ho vzala,“ dodala se smíchem. Skutečně, rok po incidentu ji nejlepší kamarád Leonardo DiCaprio vedl k oltáři. Dnes s Edwardem vychovávají šestiletého syna – a dva teenagery z Kateiných předchozích manželství.

Jak lze skloubit velkou rodinu a náročnou práci? „Kéž bych na to mohla z rukávu vysypat nějaký svůj zaručený recept a strategii, ale úplně upřímně nic takového nemám. Snažím se jen všechno dělat s upřímnou radostí a úsměvem v srdci, i když jsem úplně vyčerpaná. Myslím, že jde čistě o přístup. Říct si, to dokážu, naučit se dělat víc věcí najednou, ale neztratit se v tom – a hlavně: zůstat klidná,“ vysvětluje svůj modus operandi v osobním i soukromém životě.

Jedním dechem však dodává, že bez manžela by to nezvládla, ale ti dva si zase dokážou poradit sami. „Nikoho nezaměstnáváme, třeba nemáme řidiče a tak podobně. Myslím, že bych z toho byla nešťastná, necítila bych se jako skutečný člověk. Nebylo by to správné a vím, že děti by to nechtěly. Chci, aby po letech vzpomínaly na můj kuřecí vývar a na to, jak jsem jim balila obědy do školy,“ přiznává.

Kromě oddanosti rodině i práci nelze Kate upřít ani smysl pro humor. Kdyby se vám někdy poštěstilo navštívit její dům, čekalo by vás velké překvapení. „Svého milovaného Oscara jsem bez zaváhání dala na záchod. Víte proč? Kdo si někdy před zrcadlem v koupelně jen tak sám pro sebe nepředstavoval svoji děkovnou řeč – třeba s šamponem v ruce. No, a u nás si to návštěvy můžou zkusit s Oscarem pravým. Když u nás někdo je a po spláchnutí nevychází ještě hodnou chvíli z koupelny, je mi jasné, co tam provádí,“ usmívala se potutelně v televizní show Grahama Nortona, kde umístění svého Oscara prozradila.

Od lahůdek k Oscarovi

Od dětství bylo herectví pro Kate jediným životním cílem, a to i přesto, že její otec sice byl profesionálním hercem, ale rodina byla často odkázána na jídlo z charity. Samotnou Kate ani její dvě sestry to neodradilo. „Vyrostla jsem obklopena lidmi, kteří hráli večer v divadle a přes den měli civilní zaměstnání. Někdo dělal v bistru, někdo na poště nebo hlídal děti. Já jsem kupříkladu po debutu Nebeská stvoření napochodovala zpátky za pult do lahůdek. Pak přišel naštěstí Titanic – po něm už jsem sendviče dělat nemusela,“ směje se dnes.

„Neměla jsem vůbec představu, co jiného bych mohla na tomhle světě dělat. Měla jsem takovou bláznivou myšlenku, že by mě možná mohlo bavit být kadeřnice, ale… Když jsem jednou chtěla ostříhat kamaráda, málem jsem mu ustříhla ušní lalůček. Ještě dneska tam má jizvy, ale tvrdí mi, že je na ně náležitě pyšný.“

Charismatická Kate zraje jako víno a zkušenosti a občasné vrásky její kouzlo i talent ještě umocňují. Herečka si ale vybírá zajímavé, nikdy ne prvoplánové, zato originální role. Velmi nerada se po zkušenosti s Titanikem angažuje v blockbusterech – odmítla kupříkladu úlohu Éowyn v trilogii Pán prstenů – a hollywoodských trhácích obecně. Přesto je nutné zmínit, že ji uvidíme v dlouho očekávaném pokračování hitu Avatar od Jamese Camerona.

Po velice úspěšné spolupráci se stanicí HBO na minisérii Mildred Pierceová v roce 2011 (Zlatý glóbus a cena Emmy) se nedávno Kate HBO upsala znovu. V seriálu Mare z Easttownu ztvární policistku, jež se kromě vyšetřování vraždy snaží zabránit tomu, aby se jí život rozpadl na kousky. Premiéra je prozatím v plánu na příští rok. „Nechci patřit k těm herečkám, které získají Oscara, a pak se po nich slehne zem. Já tu budu strašit ještě v devadesáti, hrát jako o život. To vím jistě,“ dodává Kate přesvědčivě.

Kate a Rose na Titaniku



Zdroj: archivKatastrofická romance režiséra Jamese Camerona z roku 1997 zůstává dodnes třetím nejúspěšnějším snímkem historie – celosvětově vydělala přes dvě miliardy dolarů a získala celkem jedenáct Oscarů. Na pozadí potopení luxusního zaoceánského parníku v dubnu roku 1912 se odehrává milostný příběh velmi bohaté dívky Rose a chudého malíře Jacka.



Roli krásné Rose tehdy mladičké Kate Winslet seslalo samo nebe v podobě samotného režiséra Jamese Camerona. „Najednou mi řekli, že letím do Los Angeles, že mě čekají kamerovky u Jamese. Dost jsem se divila, že nebyl casting. Prostě se to přeskočilo. Zkusila jsem pár scén a bylo to,“ vzpomíná herečka. Dodnes prý neví, proč si právě ji režisér vybral. Kromě první nominace na Oscara jí Titanic přinesl hlavně celoživotní přátelství s jejím hereckým partnerem – Leonardem DiCapriem.



„Leo je můj nejbližší, nejlepší přítel. Důvodem, proč nám přátelství vydrželo tak dlouho, určitě je, že mezi námi nikdy nic nebylo. Už při natáčení jsme najeli na dynamiku sourozeneckého vztahu. Přiznávám, že ještě dneska si občas zacitujeme některé repliky z Titaniku, je to velká legrace. A navíc – to můžeme skutečně jen my dva,“ dodává Kate.