„Dlouho jsme tam jezdili ke známým a té kráse kolem jsme úplně propadli. Už nějakou dobu jsme si říkali, že by bylo skvělé tam mít vlastní zázemí. Tam dokážeme vypnout opravdu na sto procent,“ nadšeně pro časopis Glanc vyprávěla Alice, která si tak splnila životní sen.

Napadlo mě tedy, že „chalupa“ na Tenerife bude pro Alici, jejího partnera a její dvě děti (devítiletou Alici a dvanáctiletého Vaška) určitě ideálním místem, kam se v zimě jezdí ohřát. „Zatím to nejde, děti chodí do školy. Ale trávíme tam velkou část letních prázdnin a během roku občas i prodloužené víkendy,“ vyvádí mě z omylu herečka, která si jinak na jednom z Kanárských ostrovů pochvaluje hlavně klid a pohodu.

„Snídá se až kolem jedenácté hodiny, na pláž chodíme odpoledne kolem čtvrté a večeříme taky později, stejně jako místní. Tohle tempo mi maximálně vyhovuje,“ popisuje Alice svůj dovolenkový režim.

Jak se hrabu v hlíně…

V Česku herečka ráda relaxuje při procházkách v lese se svými psy. „Jsme tam klidně i čtyři hodiny v kuse. Prostě jen chodíme a třeba sbíráme houby, což je moje oblíbená činnost. Děti to sice nejedí, ale nás s přítelem to baví a loňské houbaření se nám vyloženě vydařilo.“

Alice má ráda i zahradničení. Na své zahradě pěstuje leccos, včetně malin, rybízu, jahod, cibule, česneku… Dokonce sklízí vlastní brambory. „Zkusili jsme zasadit odrůdu brambor, která se pěstuje v horách na Kanárských ostrovech. A podařilo se!“ spokojeně hodnotí svoje pěstitelské úspěchy.

Když pracuje na zahradě, vezme si na to oblíbené vytahané triko, obří tepláky svého přítele, pracovní rukavice a už jede. „Mám prostě ráda pohodlí. V teplákách je mi dobře a líbí se mi, když v nich můžu trávit domácí večery a nikam nemusím. A když už musím večer pryč, nemůžu se dočkat, až si je zase natáhnu. Rozhodně se v nich cítím líp než v podpatcích.“

Botox nebo oliváč?

Alice tráví hodně času venku na slunci, ale ještě nedávno vůbec neřešila, že by kvůli tomu měla používat speciální přípravky. O tom, aby si pořídila krémy s UV filtrem, ji přesvědčila až její mladší sestra Andrea.

„Ségra do mě hučela asi rok, že už bych si měla konečně koupit kvalitní kosmetiku proti vráskám a slunečnímu záření. Já jsem v tomhle trochu neandrtálec, mažu se tím, co zrovna najdu, a když vařím, klidně si na obličej máznu i olivový olej,“ směje se herečka a při té příležitosti se jí vybaví vzpomínka, jak si v pubertě chtěla zamaskovat akné: „Někdo mi poradil přípravek Aknecolor. Já si ho v dobré víře nanesla na celý obličej, jenže pak jsem byla úplně šedivá! Nevěděla jsem, že se používá jen lokálně. Všichni si mysleli, že jsem nemocná,“ popisuje Alice svůj dermatologický přešlap.

Díky své sestře si teď každopádně pořídila celou pečující řadu od značky StriVectrin (prodává www.aurio.cz). „Podle ségry je to top značka v USA a je fakt, že mi dělá moc dobře. A taky se snažím řídit tím, co mi kdysi řekla mamka: Být spokojená, vyspaná a moc se neřešit.

Terapie ledem

Pravidelná pleťová péče pomocí krémů ale není to jediné, čím Alice svoji tvář rozmazluje. Pravidelně chodí i na omlazovací ošetření. „Jednou za tři čtvrtě roku si dopřeju botox a plazmalifting. Samozřejmě s mírou, aby mi jako herečce zůstala zachovaná přirozená mimika. Podstoupila jsem i šetrnou liposukci SlimLipo. Všechny tyto zákroky by ale měly být provedeny úměrně věku a vizáži dané ženy. Já na ně chodím na kliniku Yes Visage, nikdy mě tam nezklamali,“ pochvaluje si herečka.

A když už zabrousíme na téma plastických úprav, dojde řeč i na Demi Moore. „Přestože je jasné, že podstoupila spoustu zákroků, vypadá opravdu skvěle a vkusně. Je vidět, že její úpravy byly dělány s velkým citem a to se mi moc líbí,“ dodává Alice.

Ač se tedy omlazujícím zákrokům na klinice nebrání, třeba na rozzáření unavené pleti má Alice mnohem jednodušší, a hlavně zaručený trik: „Je to led. Obličej krásně vzpruží a stejný efekt má na tělo ledová sprcha. Po takové sprše se pak ráda namažu bambuckým máslem, arganovým olejem nebo Hyaluron elixírem, který pokožku perfektně hydratuje.“

Příběhy z koupelny

Příspěvky na Instagramu, ve kterých podporuje nějakou značku, Alice vždy označuje hashtagem #spolupráce. Jak říká, značky si pečlivě vybírá a podporuje pouze ty, které sama používá. Zde například bytové vůně Leonardo Essenza, které podle ní provoní celý dům a neutralizují také pachy ze zvířat i ty, které vznikají při vaření.

Vlasy jako Hagrid

Alice má dlouhou, hustou hřívu, kterou ona sama pojmenovala podle vlasaté postavy z filmů o Harry Potterovi – Hagrid.

„Dlouhé vlasy ke mně patří. Ověřila jsem si to díky jednomu nerozvážnému rozhodnutí v minulosti, kdy jsem si je nechala zkrátit pod uši a k tomu jsem měla vyholený krk. A protože je mám dost husté, vypadala jsem jako chaloupka! K ‚dokonalosti‘ jsem to dovedla tím, že jsem si pak hlavu ještě natřela černou barvou. Trpěla jsem dva roky, než mi to odrostlo,“ vzpomíná herečka a dodává, že od osmnácti si dříve sama pravidelně aplikovala hennu, důsledkem čehož se jí objevovaly na vlasech fleky v mnoha různých odstínech. To už je ale minulostí.

Nyní je Alice v péči pražského kadeřnického salonu Kotlár, kde je moc spokojená. „Nejenže se tam o mě hezky starají, ale někdy mi na závěr vlasy i navlní. Vypadá to krásně, ale já si svého Hagrida stejně nejradši stáhnu hned do culíku, protože v rozpuštěných vlasech je mi okamžitě vedro,“ vysvětluje, co je důvodem jejího nejčastějšího a také nejoblíbenějšího účesu.

Na den dámou

„Jsem hrozná, nevydržím mít dlouho rozpuštěný vlasy a je to škoda, protože když už mi je někdo takhle upraví, mohla bych to vydržet! A tak je to se vším. Lak z nehtů si hned oloupu, řasy si vyrvu i s nánosem řasenky a do vlasů si pořád matlám rukama. I opar na rtech si pořád ‚ňoumu‘, až mi praskne a místo týdne ho mám měsíc. Tak já nevím, jestli někdy vydržím být alespoň jeden den za dámu,“ napsala na Instagramu herečka, kterou sleduje úctyhodných 123 tisíc fanoušků.

Čím se líčí

Hned několik produktů používá Alice od značky Sephora – například rtěnku, make-up, tvářenku a pudr. Nedá také dopustit na řasenku 2000 Calories od Max Factor a oblíbila si čisticí a odličovací produkty od značky Cien z Lidlu.

Věrná jedné vůni

Parfém Extravagance od Givenchy vonící po mandarince, jasmínu, jahodách, santalovém dřevu a ambře je už dvacet let hereččinou stálicí. „Bohužel se špatně shání, ale mám ji ze všech vůní nejraději,“ říká Alice.

Vlasovka

S vlasovou péčí sází herečka na značku Kérastase, od které používá šampon i masku. Jednou z nejprodávanějších je jejich řada Aura Botanica.

MONIKA GRAFKOVÁ