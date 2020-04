„Před 39 dny jsme zavřeli z důvodu nařízení vlády. Jakmile jsme si sami sehnali, ušili roušky a jakmile bylo jejich nošení nařízeno pro všechny, tak jsme otevřeli prodej vín s sebou přes dveře. To dělá zhruba deset procent našeho běžného obratu. Vydělá nám to na zboží a nějakou korunu pro naše brigádníky – studenty,“ říká majitel vinárny Jan Tauer, který doplnil, že stálým zaměstnancům vyplatil březnové výplaty, zaplatil odvody, DPH za březen, proplatil i většinu faktur za zboží dodané v týdnu před uzavřením provozoven.

Nyní alespoň využili pauzy tak, že malují v kuchyni a ve skladech. „Vymýšlíme do budoucna alternativní způsoby prodeje a naší obživy vůbec. A co stát? Ten nám toho nasliboval za 39 dní tolik, že se člověk až divil. Jenže zatím nemáme ani korunu podpory – jsme malé s.r.o., slyšíme jen sliby a promo vlády v médiích,“ hořekuje pražský vinárník.

Přitom jeho běžný příspěvek státu v době, kdy vinárna fungovala v plném provozu, nebyl zrovna zanedbatelný. „Naše firma, vinárna se 100 místy k sezení, zaplatila za minulý rok na daních a na odvodech zhruba dva miliony korun. Myslím, že je to solidní příspěvek do společné kasy. Ale stát to evidentně nezajímá. V pohostinství a cestovním ruchu ten problém s omezeními bude zřejmě dlouhodobější. Už nějakou dobu si myslím, že nás odepsali,“ přitvrzuje ve svém hodnocení Jan Tauer.

Problémy s žádostí

Nadzvedla jej totiž i čerstvá zkušenost z úterního dopoledne: „V úvěrovém projektu COVID se dostalo i na Prahu. Já jsem si od toho nic nesliboval. Ale naše banka nám vyšla vstříc a schválila nám rychle malý úvěr na 350 tisíc korun, víc nedostaneme. Ale jen pokud dostaneme záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Před osmou jsem to do jejich e-podatelny začal sázet a ejhle. Nejdřív problém s opsáním slova, jestli nejsem robot. Nebylo co opsat. Takže ven z toho a znova napsat údaje,“ popisuje problémy s vyplněním žádosti letenský živnostník.

„Pak bylo potřeba přiložit devět formulářů včetně žádosti o záruku. Vše jsem pečlivě několikrát zkontroloval. Bylo to ale marné. Musel jsem všechny přílohy vyházet a zkusit to tam dát znovu. K tomu už nedošlo. V 8.10 byl příjem žádostí ukončen. Vyčerpáno 600 milionů za deset minut,“ líčí marný zápas s úřady Jan Tauer.

Ani další pomoc státu podle něj nestojí za řeč. „Co se týká Antiviru – podpory mezd, tak stále čekáme na schválení a eventuální zaslání 80% podílu za březen. Pětadvacítka se nás netýká. Odklady nájmů do konce roku? Myslí si vláda, že na ty dlužné nájmy vyděláme s rouškami na ústech s odstupem dvou metrů od hosta? Asi těžko,“ uzavírá popis situace člověk, který teď stojí před úkolem zachránit nejstarší pražskou vinárnu.