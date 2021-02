A nešlo jen o silnice v Praze včetně Jižní spojky: nervozitě v zácpách se motoristé nevyhnuli ani při příjezdu do metropole od Berouna po dálnici D5 či cestou od Benešovska po D1. Pro další dny už však není třeba hledat alternativní trasy: na rozdíl od maléru před sedmi lety, kdy shořel kamion ve stejném tunelu, je tentokrát situace jiná.

Náročné odstraňování následků

Že dlouhodobější omezení dopravy nebude potřeba, plyne ze středečního sdělení Martina Bučka z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. „Nebylo prokázáno zásadní poškození tunelu ani technologie,“ tlumočil Buček už ráno zjištění tunelových techniků.

V místě požáru tak nebylo třeba elektronická zařízení opravovat ve velkém, ale „jen“ je prověřit (jedna z kamer sice byla poškozena, avšak díky překryvu záběrů to nepředstavuje vážný problém) – a hlavně odklízet následky události a uklízet povrch vozovky.

Což se nakonec ukázalo jako to nejnáročnější: při zásahu hasičů za velmi mrazivé noci se na vozovce vytvořila vrstva ledu; voda se navíc promíchala s množstvím rozšlapaného a rozježděného kiwi z nákladu kamionu. Nakonec se zprovoznění pravé tunelové trouby proti předpokládanému poledni muselo posunout. Nakonec se obnovit plný průjezd podařilo před 15. hodinou. S tím, že do soboty bude v pravé tunelové troubě omezena maximální povolená rychlost na 60 kilometrů za hodinu, upozornil Buček.

Bylo nasazeno i speciální zařízení CCS Cobra a zároveň probíhá kontrola termokamerou. pic.twitter.com/OFVGEmNEP3 — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) February 9, 2021

Na místě to nicméně vypadalo jinak než před sedmi lety, kdy ve stejném tunelu – a dokonce i v téže tunelové troubě: pro směr jízdy od dálnice D1 k D5 a k letišti, avšak ještě s původní vzduchotechnikou – kamion zcela shořel. To se stalo 13. ledna 2014 časně ráno. Už první obhlídka poté, co svou práci ukončili hasiči, tehdy ukázala, že zasvé nevzala jen nákladní souprava.

Technologie telematiky včetně kamer byly zcela zakouřené a nefunkční. Protože se očekávaly náročnější opravy, jež si vyžádají delší čas, už několik hodin po nehodě byl provoz v obou směrech převeden do druhého tubusu. Tak se pak jezdilo až do počátku února.

Bylo třeba dát do pořádku jak povrch vozovky, očistit kamery sledující provoz i osvětlení a dopravní značení, stejně jako vyměnit zničené technologické prvky včetně natažení nových kabelů. A pak vše ještě důkladně otestovat, kvůli čemuž byl tunel nakrátko opět zcela uzavřen.

Plameny se hasičům schovávaly

Středeční potíže v Lochkovském tunelu začaly už v úterý ve 23.34, kdy začala hořet kabina tahače kamionu vedoucího ovoce. Následně se plameny rozšířily i na návěs. Právě jeho hašení dalo hasičům zabrat nejvíc, protože museli vyhledávat skrytá ohniska hoření v jeho izolaci; bylo třeba i vykládat náklad a rozebírat konstrukci. Zásah hasiči ukončili až v půl šesté ráno. Nikomu se nic nestalo, přímou hmotnou škodu způsobenou požárem hasiči předběžně vyčíslili na 2,5 milionu korun.