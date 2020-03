Hasit hořící baterie je vždy náročným úkolem, a tak krajské operační středisko hasičů vyslalo k ohni nejen mnichovohradišťské jednotky; jak profesionální, tak dobrovolnou. Ředitel mladoboleslavského územního odboru Jan Hadrbolec připomněl, že povolán byl i hasičský tým z Mladé Boleslavi; podniková jednotka Škody Auto. „V rámci výzkumu elektromobility má s požáry baterií praktické zkušenosti,“ vysvětlil Hadrbolec.

Připomněl současně, že na místě zásahu se hasiči pustili nejen do likvidace požáru, ale také pomáhali jednomu ze zaměstnanců, který se nadýchal kouře. „Po předání zdravotnické záchranné službě byl pacient převezen k dalšímu ošetření do mladoboleslavské nemocnice,“ konstatoval ředitel Hadrbolec. Sami hasiči pracovali s použitím dýchacích přístrojů.

Pokrok v samotném zásahu přinesl příjezd podnikových hasičů ze Škodovky, kdy bylo nasazeno vysokotlaké hasicí zařízení CCS Cobra. To nejprve posloužilo k proříznutí obalu baterie – a následně i k hašení požáru uvnitř bateriového bloku. „Následně došlo k opakované aplikaci hasební látky do vnitřku bateriového bloku; až do úplného uhašení,“ konstatoval Hadrbolec. Připomněl, že poté hasiči manipulátor vytáhli z haly ven volné prostranství. Tam pro jistotu zůstane několik dnů. Jde o preventivní opatření pro případ, že by uvnitř baterie došlo k neočekávané reakci.

Proč v bateriovém systému stroje začalo hořet, zůstává předmětem zkoumání. V rámci vyšetřování také může být upřesněn prvotní šestimilionový odhad způsobené škody.