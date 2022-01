"Dostali jsme informaci, že jsou na místě požáru dva lidé v bezvědomí. Z hořícího bytu hasiči vynesli dvě ženy. Od počátku byl jejich stav vážný a obě musely být našimi posádkami ihned resuscitovány. U mladší z nich, přibližně čtrnáctileté dívky se podařilo obnovit srdeční činnost. Poté, co stabilizovali její životní funkce, ji předali do péče leteckým záchranářům, kteří ji vrtulníkem dopravili do nemocnice v Praze. Stav dívky byl vážný, ale stabilizovaný, byla napojena na umělou plicní ventilaci. Druhou ženu (ročník 1940) se bohužel přes veškeré snahy lékařů nepodařilo zachránit," informoval mluvčí ZZS KHK Ivo Novák.

INFO od hasičů: Z bytu dostali hasiči ven dvě osoby, obě byly v péči posádky ZZS. Resuscitace jedné z žen (*1940) byla, bohužel neúspěšná a zasahující lékařka musela konstatovat její úmrtí, druhá byla transportována vrtulníkem do nemocnice. Na objasnění příčiny požáru spolupracují naši vyšetřovatelé s kriminalisty Policie ČR. Škoda byla předběžně vyčíslena na 400 tisíc korun, uchráněné hodnoty představují asi jeden milion korun. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Jičína a JSDH Jičín, Valdice a Staré Místo.do péče