Hasiči upozorňují, že k požáru na okrese může dojít kdekoli. „Riziková místa jsou samozřejmě v době sucha ta, která jsou náchylnější k požárům. To jsou lesy, polní porosty a travnaté plochy. Nedá se tak říct, že by nějaké místo na Boleslavsku bylo výrazně rizikovější než jiné,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Boleslavsko zároveň podle hasičů nijak nad ostatními okresy Středočeského kraje nevyčnívá ani co do počtu požárů. I tak ale připomínají, že je třeba od veřejnosti obezřetnost a dodržování zásad prevence požárů. Některé z nich jsou na první pohled jasné, přesto je mnozí ignorují. Spousta lidí například zapomíná, že se v lese nesmí kouřit. A to nikdy, nejen v období sucha. I obyčejný malý nedopalek může totiž zažehnout požár, který může přinést obrovské škody.

Obecně mezi riziková období pro hasiče patří doba sklizně, kde může od malé jiskry z kombajnu vzplanout celé pole. Náročné je ale naopak i období příchodu zimy, to se objevuje mnoho požárů, které vznikají od komínů. V té době je prevencí mít řádně připravené komíny a topná tělesa na zimu.