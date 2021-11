Suroviny:

1 kg dobře omytých jablek

voda

Postup:

Jablka nastrouháme i se slupkami a jádřincem, vložíme do pětilitrové sklenice a zalejeme vychladlou převařenou vodou asi 5 cm pod okraj. Přiklopíme talířkem a necháme v teple.

Dvakrát denně promícháme. Po zhruba 10 dnech šťávu přecedíme přes hrubé síto, vlejeme do vymyté sklenice, přikryjeme a postavíme na 3 týdny do chladu.

Žlutohnědou šťávu přecedíme přes čistou gázu, nalejeme do lahví a zazátkujeme. Skladujeme v chladu.

Ocet využijeme nejen při vaření, ale i při úklidu, jako kloktadlo při nachlazení, obklad na modřiny nebo prostředek k očistě těla a k povzbuzení látkové výměny.

Jablečný sirup

Suroviny:

1 l moštu

1 kg cukru

citronová šťáva nebo kyselina citronová

Postup:

Suroviny přivedeme k varu a několik minut mícháme, dokud se cukr zcela nerozpustí. Horký sirup nalejeme do lahví a zavíčkujeme.

Můžeme ochutit přidáním skořice nebo máty.

Benefit pro nové předplatitele: e-kniha o imunitě v PDF podobě (v případě předplatného na 3 a 12 měsíců)

Jablečný mošt

Suroviny:

libovolné množství jablek

Postup:

Jablka důkladně probereme a očistíme. Pokud nemáme odšťavňovač nebo lis, můžeme je nastrouhat v robotu či ručně a vzniklou hmotu po částech vkládat do síta vyloženého plátnem.

Necháme odkapávat do hrnce. Jakmile šťáva přestane kapat, plátno pomalu utahujeme, abychom získali co nejvíce moštu.

Nejlepší je mošt čerstvý, pokud ho ale chceme uchovat na delší čas, musíme ho sterilovat, případně zamrazit.

Co možná o jablku nevíte

1. Obsahuje více než 30 minerálních látek, zejména draslík, hořčík, fosfor, vápník, železo a mangan. V jednom velkém jablku je 5 g vlákniny.

2. Jablečný závin je nejoblíbenější moučník na světě.

3. Několikaletý výzkum italských a francouzských expertů potvrdil, že konzumace jednoho jablka denně výrazně snižuje riziko vzniku nádoru. V případě rakoviny tlustého střeva, u nás druhého nejčastějšího onkologického onemocnění, o 20 procent!

4. Bělí chrup, ale pozor, neplatí rada našich babiček vyčistit si před spaním zuby jablíčkem. Kyseliny v něm obsažené mohou poškodit sklovinu.

5. V rámci studie rakouské Technické univerzity ve Štýrském Hradci vědci porovnávali jablka pěstovaná v bio režimu s konvenčními. V obou objevili zhruba stejný počet bakterií, ovšem v bio plodech bylo jejich spektrum mnohem pestřejší.

6. Neobsahuje cholesterol ani sodík.

7. Čerstvá jablka plavou na vodě.

8. Každoročně je po celém světě vypěstováno přes 50 milionů tun jablek. Největšími producenty jsou Čína a USA.

9. Ideální místo pro skladování jablek je sklep. Na balkoně bychom je měli chránit před případným mrazem i slunečními paprsky. Krátkodobě je lze uložit do lednice.

10. První plody vyprodukuje jabloň za čtyři až pět let. Stromy se dožívají běžně 60 až 80 let, někdy i více než 100 let.

Týdeník Květy

Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu - jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.