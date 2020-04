ON-LINE ke koronaviru ZDE

Například Petra Kopecká Mottlová už by ráda šla do práce, do svého interiérového studia JakoDoma.

„Já to vnímám tak, že je dobré zabránit tomu, aby se potkávalo mnoho lidí na jednom místě. Na druhou stranu se v interiérovém studiu nestane, že by tam byl nával třeba dvaceti lidí,“ uvedla žena, podle které je rizikovější spíše to, když má jít člověk na nákup do supermarketu.

Na začátku epidemie do studia s kolegyní chodily, ale samozřejmě dodržovaly vládní nařízení a dveře pro veřejnost zůstaly zavřené. V kanceláři zpracovávaly administrativu. Kolemjdoucí však začali poukazovat na to, že se uvnitř svítí a vrtalo jim hlavou, zda nařízení dodržují tak, jak mají. "A proto jsme tam přestaly chodit, abychom si nekazily reputaci,“ dodala Kopecká Mottlová.

Do problémů se dostala i módní návrhářka Pavla Sýkorová Michalíková. Ta se věnuje pořádání nejrůznějších kurzů šití. „Zavřeli nám školu. Pokud by tento stav trval do 11. května, tak se to dotkne také zadaných zakázek,“ vysvětlila návrhářka, která zatím má co šít. Vyhlídky do budoucna ale v ženě vzbuzují obavy, v současné době si u ní těžko někdo objedná nové módní kousky.

„Když nic nového nepřichází, tak vlastně ani nevím, o kolik přicházím,“ podotkla návrhářka. Ta nyní řeší, jak a na kdy přesune kurzy, které měly proběhnout zjara.

Sylvie Jiránková z dárečkového obchůdku Nostalgie na nařízení vlády pohlíží jako na dobrou věc. Je spokojená, vláda podle ní dělá maximum. Ale i jí současná situace trápí. „Zůstali jsme ze dne na den doma, musíme vydržet a čekat. Doufám, že nás brzy otevřou. Myslím však, že jeden měsíc každý živnostník musí zvládnout,“ vysvětlila. Má štěstí, pronajímatel jí totiž odpustil dubnový nájem. V čerpání příspěvku od státu ve výši 25 tisíc ale vidí háček.

„Musí o 10 procent klesnout tržba oproti loňskému čtvrtletí, aby na něj člověk dosáhl. Takže, pokud se živnostníkovi během ledna a února dařilo lépe než vloni, na příspěvek nedosáhne,“ podotkla Jiránková, podle které by se měl srovnávat loňský a letošní březen, a ne celé čtvrtletí.

Existují ale podniky, které zavírat nemusely. Jedním z nich je například vinotéka Adina. I tady ale budou tratit. „Nás to postihlo spíš velkoobchodně, protože jsou zavřené hospody a kavárny. Myslím, že ztráty budou tak asi dvacet procent,“ uvedl majitel provozovny Jan Haleš, kterému spíše vadí kroky vlády.

„Vláda si pořád dělá marketing, bylo tam několik lží. Lidé, kteří chtěli pomáhat zdarma, byli zakleknuti, z politického hlediska se mi to nelíbí, ale omezení chápu,“ podotkl s tím, že je diskutabilní uzavření drobných obchůdků, do kterých se klidně mohlo chodit třeba po jednom. Sám Haleš ale má ve finále práce mnohem víc než obyčejně, protože zastupuje prodavače, kteří zůstali doma se svými potomky.