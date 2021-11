Netají však, že čísla za celý rok budou méně příznivá. Čtvrtý kvartál dobrý nebude – a do konce roku lze očekávat „výraznou zátěž“ v důsledku výrazného omezení výroby vynucovaného především nedostatkem čipů.

Omezené dodávky polovodičů a dalších dílů povedou podle předpokladů k tomu, že firma do konce letošního roku vyrobí o zhruba čtvrt milionu aut méně, než původně plánovala. I když se po dvoutýdenní odstávce výroba v pondělí rozjela, s jejím výrazným omezováním – či spíše „zpomalováním“ – se počítá i v příštích týdnech. V pondělní tiskové zprávě automobilka ohlásila, že „reaguje zvýšenou nákladovou kázní a zavedením rozsáhlého programu na zvyšování efektivity“. V příštím roce by se podle nynějších předpokladů měla situace pozvolna stabilizovat – a to zejména ve druhém pololetí 2022. Prioritou zůstává dlouhodobé zajištění pracovních míst našich zaměstnanců.

Člen představenstva Škody Auto odpovědný za oblast financí a IT Christian Schenk k aktuálnímu vývoji uvedl, že pro dosavadní silný růstový kurz společnosti představují nedostatek polovodičů a omezená dostupnost dílů tvrdý úder. „I přes přetrvávající poptávku po našich vozech a vysoký stav objednávek musíme výrobu omezit,“ konstatoval. Situaci ve firmě však navzdory snižování dodávek vozů zákazníkům vidí pozitivně: „Díky důslednému řízení produktového mixu a trvalému snižování nákladů jsme nakonec v prvních třech čtvrtletích provozní výsledek oproti loňskému roku zvýšili téměř na dvojnásobek.“

Firma, která vedle trojice závodů v České republice – v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí – vyrábí ještě na Slovensku, v Rusku, v Indii a v Číně (a prostřednictvím lokálních partnerství také v Kazachstánu a na Ukrajině), dodala od ledna do září odběratelům 700,7 tisíce aut. Ve srovnání s loňskem (721,9 tisíce aut) je to o 2,9 procenta méně. I přes citelnější pokles (15,9 procenta) zůstává nejprodávanějším modelem Octavia; k novým uživatelům zamířilo těchto aut za prvních devět měsíců roku 159,4 tisíce.

Odbyt se v meziročním srovnání příliš nezhoršil, tržby dokonce stouply.Zdroj: Škoda Auto

Martin Jahn, který má v představenstvu společnosti svěřenu odpovědnost za oblast prodeje a marketingu, v pondělí připomněl, že poptávka po škodovkách zůstává vysoká. Za „velice žádané“ označil čistě elektrický vůz Enyaq iV, novou generaci modelu Fabia i přepracovaný kodiaq. „Současně však máme na skladech velké množství nedokončených vozů z důvodu přetrvávajícího nedostatku polovodičů. Proto se nyní ze všeho nejdříve soustředíme na dokončení těchto vozů, abychom je mohli co nejrychleji dodat zákazníkům,“ poznamenal.

Domácí trh s dodávkou 63 tisíc aut za prvních devět měsíců roku zaznamenal posílení o 1,1 procenta ve srovnání s 62,3 tisíce vozů prodaných loni. Německo, kam jde tradičně škodovek nejvíce, přijalo ve sledovaném období 104,6 tisíce vozů se znakem okřídleného šípu – což představuje 7,6procentní pokles proti roku 2020. Celá západní Evropa však zaznamenala odbyt 326,4 tisíce škodovek – o 4,3 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Ve střední Evropě automobilka za prvních devět měsíců roku zaznamenala navzdory domácímu nárůstu mírný pokles: 132,6 tisíce vozů představuje meziročně minus 1,5 procenta.

Ze vzdálenějších trhů přicházely většinou zprávy o nárůstu dodávek. Do východní Evropy bez Ruska zamířilo 29,5 tisíce vozů (+8,6 procenta), do Ruska 72,6 tisíce (+11,5 procenta). Turecko s 21,9 tisíce dodaných aut hlásí nárůst o 38,9 procenta. Indie s 13,3 tisíce vozů dokonce představuje téměř dvojnásobek loňského výsledku: +95,9 procenta. Naopak Čína zaznamenala citelný meziroční pokles: z loňských 124,9 na letošních 52,7 tisíce; dělá to -57,8 procenta.

Dodávky vozů značky Škoda od ledna do září

- Škoda Octavia: 159,4 tisíce (-15,9 %)

- Škoda Kamiq: 99,1 tisíce (+9,4 %)

- Škoda Karoq: 96,6 tisíce (+0,1 %)

- Škoda Kodiaq: 82.6 (-14,3 %)

- Škoda Fabia: 82,2 tisíce (+5,9 %)

- Škoda Rapid:52,4 tisíce (-3,5 %)

- Škoda Superb: 51,4 tisíce (-15,7 %)

- Škoda Scala: 39,8 tisíce (-14,0 %)

- Škoda Enyaq iV: 28,2 tisíce

- Škoda Kushaq (prodej pouze v Indii): 5,1 tisíce

- Škoda CITIGOe iV (prodej pouze v Evropě): 3,9 tisíce (-59,0 %)



Zdroj: Škoda Auto; hodnoty za první až třetí čtvrtletí 2021; údaj v procentech představuje meziroční nárůst či pokles