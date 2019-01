Mladá Boleslav – Podniková rada odborů Kovo v největší české automobilce přijala návrh vyjednávacího týmu na růst mezd.

- Mzdové tarify vzrostou o 5 procent

- Osobní ohodnocení se bude počítat z nových tarifů

- Rozpočtová částka osobního ohodnocení stoupne o 0,3 procenta na 15,3 procenta

- Variabilní bonus činí 20 tisíc korun

- Zaručený bonus zůstává 1,2 dekretové mzdy, a vzroste o výpočet z nových tarifů a os. hodnocení

- Zvýší se příplatek za práci v plusové směně flexikonta o 50 na 550 korun

- Vzroste příspěvek na penzijní připojištění o 100 na 800 korun

Kolektivní smlouva sice ještě podepsaná není, ale Podniková rada odborů Kovo v Mladé Boleslavi a také organizace v Kvasinách a Vrchlabí v pátek kolem 14. hodiny schválily výsledek kolektivního vyjednávání mezi zástupci zaměstnanců a firmou Škoda. Smlouva bude po doladění jednotlivých detailů podepsána nejspíše během několika dnů. Uzavření dohody potvrdila i firma Škoda.

Více než 25 tisícům zaměstnancům se tak zpětně již do dubna zvýší mzdový tarif o 5 procent, to v některých tarifních třídách znamená růst až kolem dvou tisíc korun měsíčně. V souvislosti s růstem tarifu se totiž stejně valorizuje i osobní ohodnocení. Rozpočtovaná částka osobního ohodnocení se přitom zvýší o 0,3 procenta na 15,3 procenta.

Bonus 20 tisíc korun v květnové výplatě

Zároveň zaměstnanci automobilky získají výrazně vyšší variabilní bonus, než jaký ve skutečnosti vycházel podle výpočtu ze zisku, a to 20 tisíc korun hrubého. To je proti loňsku skoro dvojnásobná částka. Bonus bude vyplacen již v květnu. Od této sumy se měla původně odečíst loňská záloha 5 tisíc korun. Odbory Kovo ale s firmou dohodly vyplácení částky 5 tisíc korun k variabilnímu bonusu, a to každý rok na dobu neurčitou. „I při vypovězení této dohody na dobu neurčitou už ale lidé o tyto peníze nepřijdou, je to nevratné,“ zdůraznil předseda Podnikové rady odborů Kovo a šéf vyjednávacího týmu Jaroslav Povšík.

Zvýší se také částka dalšího bonusu, který zaměstnanci pobírají bez ohledu na zisk firmy. Tzv. zaručený bonus sice zůstane na hodnotě 1,2 dekretové mzdy, ale počítat se bude z nových tarifů a osobního ohodnocení. To také představuje nárůst průměrně o několik tisíc korun.

Navýší se rovněž příplatek za práci v plusové směně flexikonta o 50 korun na 550 korun. Další peníze pak odboráři dostanou díky vyššímu příspěvku na penzijní připojištění o 100 korun na 800 korun měsíčně. To představuje částku 9600 korun za rok!

Spokojení odboráři, zaměstnanci a nakonec i firma

Odboráři mají z výsledku radost, mzda ve Škoda Auto totiž vzroste v porovnání s jinými českými firmami opravdu rekordně. „Je to radost z dobrého výsledku, ale víme, že brzy nás čeká další a další práce. Musíme nyní pohlídat, aby v tak velké firmě někde nenastaly pokusy o znehodnocení některých dohodnutých výsledků. Mám velkou radost, že nám zaměstnanci na mítincích vyjádřili velkou podporu a mohli jsme jít hrdě do závěrečných jednání a nebát se říci si o ještě vyšší hodnoty,“ řekl Deníku předseda Jaroslav Povšík.

Spokojení jsou i náhodní zaměstnanci, s kterými Deník hovořil na 7. bráně v pátek odpoledne. „Už se to mezi lidmi rozkřiklo, je to výborná zpráva, takové zvýšení mezd jsem ani nečekal,“ řekl zaměstnanec Jiří z montáže vozu Fabia.

Firma růst mezd rovněž potvrdila s tím, že šla až na samou hranici možného. Úspěch značky Škoda je podle personálního šéfa automobilky Bohdana Wojnara úspěchem všech zaměstnanců.

„Rekordní prodejní a finanční výsledky, kterých jsme v roce 2011 společně dosáhli, se proto promítly i do kolektivního vyjednávání. Chceme, aby se naši zaměstnanci férovým způsobem podíleli na úspěchu společnosti. Společně s odbory se při zodpovědném vyjednávání podařilo uzavřít férovou dohodu, která bude zaměstnance motivovat, ale současně zaručí konkurenceschopnost a další vývoj značky Škoda,“ řekl člen představenstva Bohdan Wojnar.