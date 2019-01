V roce 2018 vyrobila Škoda Auto nejvíce aut za rok ve své historii.

Mladá Boleslav /INFOGRAFIKA/ – Rok 2018 je pro Škodovku rekordní; za svoji 124letou historii vyrobila totiž nejvíce aut během jednoho kalendářního roku. Podle vyjádření společnosti to znamená 886 100 vozidel Škoda vyrobených v České republice v roce 2018. Výhledově se chystá investovat dvě miliardy eur do elektromobility a nových mobilních služeb; Nadační fond s více než 30 miliony eur potom podpoří mladoboleslavský region.

Rekord odpovídá meziročnímu nárůstu výroby o 3,3 procenta, v roce 2017 továrna vyrobila 858 100 aut. Podle společnosti je to výsledek modernizace a rozšíření českých výrobních závodů. „Pro dlouhodobé zajištění budoucnosti automobilového sektoru v ČR bude automobilka do roku 2025 investovat dvě miliardy eur do elektromobility a nových služeb mobility. Prostřednictvím nového nadačního fondu pro Mladou Boleslav, do kterého Škoda Auto vložila více než 30 milionů eur, podporuje automobilka mj. rozvoj infrastruktury s cílem zvýšit atraktivitu regionu,“ uvedli Tomáš Kotera, vedoucí komunikace produktu společnosti a Kamila Biddle, tisková mluvčí pro výrobu, lidské zdroje a životní prostředí.

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro výrobu a logistiku, uvedl, že automobilový průmysl je pro Českou republiku zdaleka nejvýznamnějším hospodářským odvětvím. „Tvoří přibližně 9 % hrubého domácího produktu České republiky. Přibližně 25 % českého exportu v roce 2018 vytvořil automobilový průmysl. Jsme hrdí na to, že Škoda Auto patří k ekonomickým pilířům země a že téměř dvě třetiny všech automobilů vyráběných v České republice v loňském roce sjely z výrobních linek naší společnosti.“

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro lidské zdroje, podotkl, že výrobní rekord je zásluhou umu a flexibility našich zaměstnanců v českých závodech. „Každý den odvádí v Mladé Boleslavi, Kvasinách i v závodě na výrobu komponent ve Vrchlabí vynikající práci a v kombinaci s kvalitním sociálním dialogem spoluvytvářejí úspěch naší společnosti,“ uvedl.

V roce 2018 vyrobila Škoda Auto nejvíce aut za rok ve své historii. Autor: Škoda Auto

V Mladé Boleslavi vyrábí společnost Škoda Auto nejoblíbenější model Octavia. V roce 2018 zde vzniklo 258 000 kusů této modelové řady. Kromě kompaktního modelu se v mateřském závodě vyrábějí modely Fabia, Rapid a Karoq. Vozy Škoda Superb a SUV Kodiaq a Karoq vyrábí automobilka v Kvasinách. V květnu 2018 zde společnost Škoda Auto otevřela multifunkční kompetenční centrum za 13,5 milionů eur a v září pak nové vzdělávací centrum. V letošním roce zde začne sériová výroba vozu Škoda Superb s plug-in hybridním pohonem.

Jak uvedla společnost, v rámci Strategie 2025 zahájila největší investiční program v historii Škoda Auto. Do vývoje elektromobilů a nových mobilních služeb investuje dvě miliardy eur. „V letošním roce odstartuje čistě elektrická verze vozu Škoda Citigo a také Škoda Superb s plug-in hybridním hnacím ústrojím. V roce 2020 bude následovat sériová verze studie čistě elektrického konceptu Škoda Vision E,“ uvedli Tomáš Kotera a Kamila Biddle.