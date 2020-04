Cukrovar takto zareagoval na situaci na trhu, kde byl kritický nedostatek dezinfekčních prostředků. „Naše společnost je největším výrobcem lihu v České republice a zaznamenali jsme extrémní zvýšení poptávky po lihu právě pro výrobu dezinfekcí. Ani navýšení dodávek lihu k uspokojení poptávky nestačí,“ uvedl mluvčí společnosti Jakub Hradiský.

Jakmile tedy Ministerstvo zdravotnictví ČR umožnilo vyrábět dezinfekci ANTICovid, zažádali v Dobrovici o potřebná povolení a zorganizovali výrobu vlastní dezinfekce.

„Zatím jsme za necelé dva týdny, dezinfekci vyrábíme od pátku 20. března, vyrobili okolo 250 000 litrů dezinfekce ANTICovid a plánujeme ve výrobě pokračovat tak dlouho, dokud to bude potřeba,“ popsal aktuální situaci Hradiský. Tím, že se firma začala angažovat ve výrobě dezinfekce, zároveň nejsou dotčeny dodávky lihu pro další výrobce dezinfekcí. „Těm jsme jen za březen z Dobrovice dodali více než půl milionu litrů denaturovaného kvasného lihu,“ vysvětlil mluvčí.

Prioritou jsou pro cukrovar stále dodávky pro nemocnice a složky Integrovaného záchranného systému, pro státní správu a samosprávu a pro potravinářské podniky, které zásobují české obchody potravinami. „Tisíc litrů dezinfekce jsem darovali městu Dobrovice, které ji následně rozdělilo mezi své obyvatele, na Rychnovsku, kde máme náš druhý cukrovar, jsme obdarovali pečovatelské domy, domovy pro seniory a další instituce,“ popsal Hradiský.

Dalších několik tisíc litrů zakoupil také mladoboleslavský magistrát a dva tisíce litrů Klaudiánova nemocnice. Z měst a obcí využili Dobrovici také Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Zákupy, Rychnov nad Kněžnou, Loučeň nebo Semčice.

V Dobrovici se cukr vyrábí vždy v takzvané cukrovarnické kampani, která probíhá od půlky září do půlky ledna. „V současnosti tedy v našich cukrovarnických provozech probíhá plánovaná odstávka, během které provádíme investice, údržbu a přípravu zařízení na nadcházející kampaň,“ vysvětlil Hradiský, proč se nyní mohou věnovat výrobě jiné komodity.

Cukr je uskladněný v silech a skladech, odkud putuje k zákazníkům podle platných kontraktů. „V provozu jsou ale naše lihovary v Dobrovici, Kolíně, Kojetíně a Chrudimi, odkud expedujeme pitný a bezvodý líh, a balicí centrum na Mělníku, kde balíme cukr pro obchodní řetězce a koncové zákazníky,“ doplnil Hradiský.

Jak se vyrábí ANTICovid dezinfekce?

Cukrovar a lihovar Dobrovice nyní vyrábí ANTICovid dezinfekci, kterou v těžkých časech odtud odebírá vlastně celé Mladoboleslavsko. Výroba vypadá snadně, doma to ale rozhodně nezkoušejte. Není to právě nejbezpečnější činnost.



Dezinfekce se skládá ze čtyř složek, tou nejpodstatnější je denaturovaný bezvodý kvasný líh, dalšími jsou potom peroxid vodíku, glycerol a destilovaná voda. „Určitě ale důrazně nedoporučujeme si jakékoliv směsi vyrábět doma. Ono to není ani možné, protože prodej lihu podléhá přísným pravidlům a smí ho nakupovat pouze subjekty, které k tomu mají potřebná povolení,“ uvedl mluvčí dobrovického cukrovaru Jakub Hradiský.



Výsledkem je dezinfekční směs složená ze zmíněných látek. Města a obce pro své obyvatele dezinfekci z Dobrovice odebírají a tak by se měla dostat vlastně ke každému člověku z okresu. V uplynulém týdnu hektolitry rozdali v Boleslavi, Mnichově Hradišti, Bakově nebo v Benátkách nad Jizerou.