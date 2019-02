Mladá Boleslav – Skica interiéru studie Škoda Vision iV ukazuje řešení interiéru prvního vozu Škoda s čistě elektrickým pohonem. Společnost označuje uspořádání přístrojové desky a středového panelu za inovativní a uživatelsky přívětivé. To doplňuje centrálně umístěný displej a dvouramenný volant.

Studie Škoda Vision iV inovuje interiér. | Foto: Škoda Auto

Světová premiéra studie Škoda Vision iV se odehraje na ženevském autosalonu od 5. do 17. března tohoto roku. „Studie VISION iV s čistě elektrickým pohonem nabízí výhled do budoucnosti, na to, jak může vypadat interiér prvního vozu značky ŠKODA na bázi modulární elektrické platformy koncernu Volkswagen. Vůz se obejde bez klasického středového tunelu – designéři značky ŠKODA tedy využili možnosti nové platformy MEB k vytvoření nového velkoryse koncipovaného interiéru,“ uvedli Herman Prax a Štěpán Řehák z oddělení komunikace produktu.