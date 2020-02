Mezi účastníky celorepublikového finále soutěže EY Podnikatel roku 2019 postoupil středočeský vítěz Vít Kutnar; majitel společnosti DEK. Firmy, která u nás provozuje největší síť prodejen stavebnin se 117 pobočkami v České republice a na Slovensku, ale také se zabývá půjčováním strojů – a k její nabídce patří třeba i nábytek a vybavení interiéru nebo hotová jídla určená po nenáročném skladování a jednoduchém ohřátí k přímé konzumaci (ať už někde na stavbě, nebo například na chatě či v kanceláři).

Získané ocenění je podle Kutnarových slov výrazem ocenění pro práci a zásluhy všech přátel ve firmě. Ano, jako o „přátelích“ hovoří o svých podřízených, což nebývá zrovna obvyklé. Nanejvýš lze zaslechnout výraz „kolegové“ – nebo je řeč o „členech týmu“. Možná i to je důvodem, proč se společnost může zařadit k firmám, od nichž se ostatní učí, jak v oboru pracovat. „Ve skladování a výdeji stavebního materiálu jsme naprostá světová špička,“ pochválil Kutnar dosažené výsledky. S hrdým dodatkem, že pro poučení přijíždějí do České republiky specialisté z celého světa.

Dnes se firma věnuje například i trendům v oblasti digitalizace stavebnictví. To, jak od prodejní sítě stavebnin vybudované Vítem Kutnarem získávají inspiraci konkurenti z celé Evropy, ocenila i vedoucí partnerka EY pro Českou republiku a část regionu střední a jihovýchodní Evropy Magdalena Souček.

Ocenění poroty

S podobným hodnocením ostatně přišla i porota, v níž mají výrazné zastoupení vítězové předchozích ročníků. U Víta Kutnara chválila zvláště jeho podnikavost, zapálení pro věc a otevřenost inovacím. K tomu Souček za organizátory z EY připomněla, že porota měla při výběru náročný úkol: ve středních Čechách se (stejně jako v Praze, kde získali vítězství majitelé developerské společnosti SEBRE Holding Petr Němec a Jan Fidler) přihlásily do soutěže velmi silné a aktivní podnikatelské osobnosti otevřené novinkám. Ostatně stejně jako loni, kdy se krajským podnikatelem roku stal Sotirios Zavalianis původem z Řecka, který u nás podniká ve zdravotnictví; mimo jiné provozuje nemocnice v Hořovicích a v Berouně. V Praze loni uspěl majitel společnosti Barvy a laky Hostivař Dariusz Jakubowicz.

Vítězové krajských kol se utkají v celorepublikovém finále, jež se uskuteční za měsíc; 3. března. Nejúspěšnější podnikatel pak bude Českou republiku reprezentovat na mezinárodní úrovni; v klání tradičně konaném v Monte Carlu. Celorepublikové vítězství získali během dvacetileté historie soutěže Středočeši třikrát; zástupci hlavního města pak dvakrát.

Jak se zrodil podnikatelský úspěch šéfa řetězce DEK

Podnikavého ducha měl Vít Kutnar už v dětství. Ať už šlo o obchodování s králíky, sběr bylinek nebo focení spolužáků, fascinovalo ho, že může něco vytvářet. Vydělané peníze bral jako příjemný bonus, nikoliv jako primární cíl svých aktivit. Právě touha tvořit ho v roce 1993, ještě jako studenta ČVUT, přivedla k nápadu založit firmu na prodej hydroizolačních materiálů. Zkušenosti ze zahraničí a instinkt mu napovídaly, že předmět podnikání vybírá správně. Začal se dvěma kamarády v garáži a na rozjezd firmy použil vše, co měl z brigád, a 150 tisíc od rodičů, což byly jejich téměř životní úspory. Už za rok jim vše mohl vrátit. Dnes má DEK řadu dceřiných společností, přes 2,5 tisíce zaměstnanců a je jednoznačným lídrem na trhu stavebních materiálů v tuzemsku. Kromě prodeje a distribuce stavebních a elektroinstalačních materiálů prostřednictvím 120 poboček v ČR i SR provozuje DEK půjčovnu strojů a nářadí. Jak sám Kutnar říká, právě kombinace půjčovny a prodeje je jejich veliká konkurenční výhoda a tahoun růstu. Podobné nastavení totiž není v ČR ani ve světě příliš k vidění.

Obrat DEK v posledních letech stále roste a v roce 2019 dosáhl 20 miliard korun. Téměř neotřesitelná tržní pozice a růst tkví především v neustálých inovacích a zlepšování služeb. DEK má vše do detailu promyšleno a každý rok přichází s něčím novým a neotřelým. Chloubou je online katalog veškerého zboží, rozdělený podle konstrukcí. Firma intenzivně pracuje také na digitalizaci stavebnictví. Přehledný program zákazníkům umožní z katalogu vybrat a nakonfigurovat vše, co potřebují a díky 3D modelu zjistit, jak dlouho bude stavba trvat a kolik bude stát. Kutnar přiznává, že neustálé inovace a růst občas potlačují efektivitu, ale firmě to tak vyhovuje. Na inovacích je postavená.

I když počet zaměstnanců přesahuje 2 tisíce, DEK je otevřená společnost s přátelskou atmosférou. Samozřejmostí je kontinuální vzdělávání a zaměstnanci patří mezi nejlépe placené v oboru. I díky tomu má firma dlouhodobě nízkou fluktuaci. Nové lidi DEK získává mimo jiné z řad studentů a absolventů ČVUT a VUT, s nimiž široce spolupracuje. Kromě bývalé manželky, která je spolumajitelkou, se do chodu společnosti pomalu zapojují i Kutnarovy děti. On sám se jako ředitel snaží především inspirovat a konzultovat.

Ve volném čase se věnuje rodině a sportu. Byznys ho poučil, ale od počátku si zachovává optimismus, důvěru v lidi a nechuť k volbě životních i podnikatelských zkratek. Jeho cílem je, aby z toho, že se daří, mělo užitek co nejvíce lidí – od zaměstnanců po zákazníky.



Zdroj: podnikatelroku.cz