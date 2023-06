Poradenská skupina Moore Czech Republic odkoupila stoprocentní podíl ve Střední škole Spektrum Mladá Boleslav. Škola je další z aktivit, kterým se poradenská skupina Moore Czech Republic na poli vzdělávání věnuje. Součástí skupiny je společnost Moore Academy, která zastřešuje vzdělávací a školící aktivity v oblastech soft skills, manažerských dovedností, ale také ICT technologií.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Rozšiřováním aktivit na poli vzdělávání se poradenská skupina Moore Czech Republic podílí na zvyšování kvality potenciálních zaměstnanců na českém pracovním trhu. „Pro zaměstnavatele je čím dál obtížnější si na pracovním trhu zajistit kvalifikovanou pracovní sílu. Zjistili jsme dokonce, že řadě společností vzrostl průměrný čas nutný k zaškolení absolventů. Věříme, že cestou k zvýšení kvality zaměstnanců je právě propojování škol s korporacemi. V tomto duchu také vstupujeme do Střední školy Spektrum,“ říká Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Mladoboleslavská střední škola Spektrum funguje již přes 25 let. Studentům nabízí tři maturitní obory, a to Obchodní akademie, Podnikání a Sociální činnost. Škola nabízí kombinované či plně distanční studium s využitím moderních on-line nástrojů a nabízí i doplňkové studium jednoho předmětu, a to například účetnictví či cizích jazyků. Tento přístup je plně kompatibilní s moderním přístupem ke vzdělávání. „Využití online přístupu ve vzdělávání v širším kontextu nás oslovilo, stejně jako zajímavý a vysoce odborný tým pedagogů. Považujeme Střední školu Spektrum za vynikající základnu pro další rozšiřování naší angažovanosti na poli středoškolského vzdělávání,“ dodává Hauk.