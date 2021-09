Komu byste dali červenou kartu a za co? Dal bych červenou kartu celé politické garnituře poslanecké sněmovny za neschopnost a politikaření při vyhlašování a rušení opatření sloužících ke zvládání pandemie SARS. COV -2.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“? V dobré víře jsem známému pomohl a on mě pak nechutným způsobem pomluvil.

Co děláte pro svou kondici? Chodím pětkrát týdně na jednu hodinu do fitcentra na náměstí Míru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.