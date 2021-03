Proto společnost například zahájila iniciativu #SKODAAUTOpomaha. K tomu patří i to, že věnovala 100 automobilů za 85 milionů korun zdravotnickým a sociální zařízením. Mezi ty v Mladé Boleslavi patří třeba Luma MB. Konkrétní položky, za něž továrna utrácela, však Škoda Auto prozradit odmítla. Další výdaje ale bezesporu společnost utratila například za nejrůznější ochranné pomůcky pro své zaměstnance. Poskytovala jim nanoroušky, dezinfekce nebo přizpůsobila vnitropodnikové jídelny tak, aby byly bezpečné. Nyní, podobně jako většina firem v České republice, musí své lidi také pravidelně testovat.

Automobilka také před několika týdny zajistila vlastní očkovací centra, aby rychle a bezplatně naočkovala zaměstnance svých českých výrobních závodů. Tedy v Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Nyní čeká už jenom na samotné vakcíny.

Předseda Odborů Kovo Jaroslav Povšík se na tiskové konferenci také vyjádřil k propouštění. Před nedávnem totiž prosákla informace, že by automobilka měla do konce roku 2023 propustit asi tři tisíce lidí, což by mělo být cca 10 procent zaměstnanců.

„Už v minulosti jsme dělali velmi úsporné kroky. Dostali jsme se na jinou bázi, než jakou má koncern a teď ho musíme přesvědčit o tom, co jsme vykonali. Už jsme to řešili na dozorčí radě i v ostatních grémiích a teď do toho půjdeme. Tyto věci si rozložíme do několika let. Budou to úspory rekvalifikační, technologické, přirozená fluktuace. Dohodli jsme se, že nemůžeme udělat nic, co by nám bránilo v budoucím rozvoji. My půjdeme na racionalizaci, ale logickou a optimální a s přidanou hodnotou. Ve společnosti Škoda se nebude propouštět, máme síto systému, kde to umíme řídit, lidé budou mít šanci pracovat. Rekvalifikace, potřebujeme spoustu profesí a procesů v rámci e-mobility a slibuju, že nebudeme propouštět,“ okomentoval Povšík.