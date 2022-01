Jako velký úspěch hodnotí už první lednové dny, kdy automobilka ještě po vánočním období stála. „Stali jsme se jedinou fabrikou na světě, která vyráběla, i když byla zavřená a většina zaměstnanců zůstala doma,“ připomíná, že v prvním týdnu roku vedle údržby a různých specializovaných týmů chodili do práce převážně jen zaměstnanci starající se o dokončení rozpracovaných aut. Doplňovali do nich postupně dodávané elektronické čipy (jichž firma loni pociťovala citelný nedostatek) či další chybějící komponenty – a to ve velkém.