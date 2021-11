Škoda zve na veletrh s automobily. Zájemcům je ukáže i nechá vyzkoušet

Jaké to je řídit elektromobil? I to se Škoda Auto chystá ve spolupráci s autorizovanými prodejci představit při krátkých testovacích jízdách v rámci třetího ročníku e-SALONu, který se od čtvrtka (což je den vyhrazený pro odborníky a média) do neděle uskuteční na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech.

Elektromobil Škoda Enyaq iV. | Foto: Škoda Auto