Mladá Boleslav – Automobil Škoda Octavia patří mezi oblíbené vozy nejen v České republice, ale také v Německu. V tamějším časopise Auto Motor und Sport zvítězila ve čtenářské anketě již posedmé – čtenáři ji zvolili nejlepším vozem své třídy v kategorii importovaných automobilů.

Octavia tak zvítězila ve své třídě mezi importovanými vozy již posedmé, pochlubila se výsledkem společnost Škoda Auto. Mezi kompaktními importovanými vozy se prosadila Škoda Octavia s 16,6 procenta všech hlasů.

Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier vítězství okomentoval. „Jménem všech zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO děkuji všem čtenářkám a čtenářům časopisu Auto Motor und Sport, kteří dali svůj hlas ikoně naší značky – modelu OCTAVIA. Je to pro nás velká motivace k tomu, abychom důsledně pokračovali v nastoupené cestě. A přesně to také uděláme, s více než 30 novými modely, které do konce roku 2022 představíme našim zákazníkům,“ uvedl.

Anketa časopisu se odehrála již po třiačtyřicáté, v letošním ročníku bojovalo 385 modelů v 11 kategoriích. První model s označením Octavia sjel z výrobní linky mladoboleslavského závodu v roce 1959, tedy před 60 lety.