Mladá Boleslav – Na velkou výstavbu nabíjecích stanic pro elektromobily se chystá společnost Škoda Auto. Ta plánuje investovat 32 milionů euro do výstavby nabíjecích stanic pro elektromobily ve třech českých závodech Škoda Auto do roku 2025. Současně tak podle společnosti začíná éra elektromobility: v roce 2019 uvede Škoda model Superb s plug-in-hybridním pohonem a plně elektrickou verzi modelu Citigo.

Škoda chce vybudovat 7000 dobíjecích bodů pro elektromobily ve svých závodech. | Foto: Škoda Auto

Pro vlastní zkušební provoz využívá Škoda více než 300 dobíjecích bodů. To by se ale v budoucnosti mělo zásadně změnit. „ Do roku 2025 uvolní ŠKODA AUTO na výstavbu interní dobíjecí infrastruktury s téměř 7 000 dobíjecími body ve svých českých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách, Vrchlabí a v jejich okolí přibližně 32 milionů eur. Nabíjecí stanice budou k dispozici především zaměstnancům automobilky,“ uvedli Tomáš Kotera, vedoucí oddělení komunikace podniku, a Zdeněk Štěpánek, tiskový mluvčí pro prodej, finance a business.