Pro nářaďovnu se jednak shánějí jiné zakázky, jednak se připravuje převedení některých pracovníků na jiné pozice v rámci společnosti. Měly by jim být zachovány mzdový tarif i možnost návratu na původní pracoviště, až pro ně opět bude uplatnění v nářaďovně.

Šéf škodováckých odborů ujišťuje, že díky rozsáhlému sociálnímu a záchrannému systému se zaměstnanci propouštění bát nemusejí – a postaráno prý bude i o stovky zaměstnanců, s jejichž využitím na dosavadních pozicích se do budoucna nepočítá kvůli zrušení projektu nástupce modelu Škoda Fabia Combi. Zejména z nářaďovny, kde se věnují výrobě lisovacího a částečně i svařovacího nářadí.

Plyne to z informací, které členům odborové organizace sděluje předseda Podnikové rady Odborů Kovo Jaroslav Povšík v týdeníku Škodovácký odborář. S tím, že zástupci odborové organizace nadále jednají s představiteli firmy o podobě výroby a podmínkách pro zaměstnance, kteří museli zůstat doma. Třeba v mladoboleslavských svařovnách, montážích nebo v lakovně A byly v pátek zrušeny všechny směny – byť ne pro všechny zaměstnance to znamenalo původně neplánované volno; někde se věnují odbourávání rozpracovanosti.

