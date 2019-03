Rok 2018 byl pro společnost Škoda Auto rekordní. Zákazníkům dodala 1 253 700 vozů po celém světě. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o nárůst o 4,4 procenta. Společnost zaznamenala růst tržeb o 4,4 procenta, což představuje téměř 17,3 miliardy eur. To je podle společnosti nejlepší výsledek v dosavadní historii podniku, v roce 2017 byly tržby ve výši 16,6 miliardy eur.

Provozní výsledek v roce 2018 dosáhl výše 1,377 miliardy eur, v roce 2017 to bylo 1,611 miliardy eur, jedná se o pokles o 14,6 procenta. Společnost však tento ekonomický ukazatel označila za příznivý a na vysoké úrovni vzhledem k náročným rámcovým tržním podmínkám.

Investice dosáhly 896 milionů eur, což oproti roku 2017 představuje nárůst o 22,2 procenta. Peníze směřovaly do nových produktů, pohonných a bateriových technologií a do dalšího rozvoje výrobních závodů. Více jak 500 milionů eur putovalo přímo do zařízení a závodů v České republice. Vzrostly i výdaje na výzkum a vývoj, meziročně o 46,8 procenta.

Výrazný nárůst dodávek zaznamenala Škoda Auto v Evropě (+4,9 procenta) a na růstových trzích v Číně (+4,9 procenta) a Rusku (+30,7 procenta). Největší zájem je o SUV Modely Kodiaq a Karoq, bestsellerem nadále zůstává Škoda Octavia.

Čína je nadále nejvýznamnějším trhem značky Škoda s 341 tisíci dodanými vozy. Největším evropským trhem je Německo, kde automobilka zaznamenala 176 600 dodaných vozů, což v porovnání s minulým rokem znamená nárůst o 1,9 procenta.

Jak uvedl Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti Škoda Auto, produktová ofenziva společnosti se úspěšně rozvíjí a zákazníci modely dobře přijímají.

„Zároveň byl rok 2018 pro společnost Škoda Auto rokem velkých výzev. V rámci koncernu Volkswagen jsme převzali další odpovědné úkoly: řízení regionů Indie a Rusko, vývoj a výrobu vozů rodiny Passat v závodě Kvasiny nebo odpovědnost za rozšíření výrobních kapacit v novém závodě pro výrobu vozů několika značek koncernu Volkswagen. Navíc vedl přechod na nový měřicí cyklus WLTP a obchodní spor mezi USA a Čínou na některých trzích ke znejistění a zdrženlivosti zákazníků,“ uvedl.

Ve výsledku za celý rok se podle jeho slov odráží negativní efekty: směnných kurzů, vysoké investice do technologií i nárůst personálních nákladů.

„Těmto výzvám jsme se aktivně postavili prostřednictvím rozsáhlého interního Performance programu a budeme v tomto kurzu dále důsledně pokračovat, neboť také rok 2019 bude rokem náročným. Vedle i nadále obtížných rámcových podmínek globální ekonomiky nabírá proces transformace automobilového průmyslu také pro společnost Škoda Auto zřetelně na intenzitě. Pomocí naší Strategie 2025 jsme však vytvořili ty správné podmínky. Finanční investice v nadcházejících letech zajistí trvale udržitelnou budoucnost našeho podniku a České republiky jako centra automobilové výroby,“ podotkl Bernhard Maier.

Loňský výsledek okomentoval také Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast financí. „Díky našemu aktivnímu řízení cen a odbytu i díky důslednému managementu nákladů je Škoda Auto i v neklidných vodách úspěšným podnikem, který trvale hospodaří se ziskem. I v roce 2019 počítáme zejména na některých klíčových trzích se silným protivětrem,“ řekl.

Aby společnost mohla čelit těmto negativním vlivům, zavedla společnost Škoda Auto v prvním pololetím roku 2018 Performance program. „Ten bude při jeho plném účinku od roku 2020 přinášet ročně úsporu ve výši 500 milionů eur. Současně budeme i v příštích letech masivně investovat do elektrifikace naší modelové palety, nových řešení mobility a další internacionalizace našeho podniku. Tím značku Škoda připravíme na budoucnost,“ řekl.

V příštích čtyřech letech se společnost chystá investovat do elektromobility, tomu mají pomoci dvě miliardy eur. Do konce roku 2022 plánuje automobilka představit více jak 30 nových modelů, z čehož deset z nich bude částečně, či plně elektrifikovaných.

Rok 2019 bude ve znamení emobility a digitalizace

Na tiskové konferenci společnost oznámila, že letošní rok bude rokem eMobility. Automobilka se chystá uvést na trh model Superb s plug-in hybridním motorem a elektrickou verzi modelu Citigo.

Do roku 2022 se potom představí první sériové modely na bázi platformy MEB, mezi nimi sériová verze studie Škoda Vision iV. „Stojíme před velkou vlnou zásadních změn. Rok 2019 bude ve znamení přeměny celého automobilového průmyslu,“ uvedl Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů společnosti Škoda Auto.

Podle jeho slov se bude v blízké budoucnosti měnit klasický koncept vozu, kdy základem je spalovací motor a řidič, který se věnuje řízení vozidla. „Automobilový průmysl může nabídnout významnou přidanou hodnotu, má potenciál být ještě větším hnacím motorem inovací nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Síla těchto nadcházejících změn je takové povahy a rozsahu, že vyžaduje daleko efektivnější spolupráci celého odvětví,“ uvedl.

Škoda Auto vyvíjí v současné době také různá řešení mobility a také systém Vehicle on Demand, tedy sdílení automobilů. Společnost také testuje nový systém doručování zásilek přímo do zavazadlového prostoru dodavatele.

Hlavní nástroj a hnací motor pro řadu digitálních inovačních procesů je Škoda Auto Digilab. Vedle původního pracoviště v Praze zahájil svoji činnost také DigiLab v Izraeli. Inovativní centrum si v Tel Avivu na místní startupové scéně vybudovalo silnou síť a v oblastech umělé inteligence, Big Data, kybernetické bezpečnosti a senzoriky vozů aktuálně spolupracuje s 13 nadějnými začínajícími podniky. Škoda si tak zajišťuje přístup k novým technologiím, jako jsou Big Data a umělá inteligence.

Řeč přišla také na využití zemního plynu a jaká je budoucnost tohoto pohonu. Podle Bernharda Maiera ale neexistuje komplexní strategie, jelikož v každé zemi jsou různé přístupy k zemnímu plynu. „Je to aktuálně zajímavá varianta, zejména v souvilosti s tématem CO2 a emisí mikročástic. V podstatě se jedná o skvělý pohon, který dobře doplňuje naši paletu spalovacích motorů v zemích, kde je k dispozici CNG a odpovídající infrastruktura,“ řekl.

Ve střednědobém horizontu směrem k elektrifikaci v individuální mobilitě ale bude podle jeho slov ubývat význam CNG v jednotlivých zemích.