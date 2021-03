Společnost Škoda Auto udělala ve spolupráci s Odbory Kovo v uplynulém týdnu významný krok k dalšímu snížení rizika přenosu onemocnění covid-19 ve svých závodech. „Plošné testování absolvovali v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví všichni zaměstnanci, kteří byli přítomní na pracovišti,“ uvedla tiskové mluvčí společnosti Martina Gillichová.

Do čtvrtka 11. března bylo v prvním kole ve třech českých závodech (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí) automobilky a v Praze otestováno více než 29 tisíc zaměstnanců. „Tento počet odpovídá počtu zaměstnanců, kteří byli v práci v areálech Škoda Auto. V neděli 14. března ve 22 hodin začalo noční směnou druhé kolo plošného testování,“ popsala Martina Gillichová.

Podíl pozitivních případů po tomto testování činil 0,66 procenta.

Kromě toho společnost připravuje zázemí pro očkování zaměstnanců proti covidu. Zájemci se mohou hlásit pomocí interních systémů. Dosud toho využilo přes 8000 z nich. „Škoda Auto připravila vlastní očkovací centra. Mezitím automobilka pomáhá při očkování rizikových skupin v regionu Mladé Boleslavi,“ připomněla mluvčí.

Očkování zaměstnanců se rozběhne ve chvíli, kdy bude zákonně schválená a registrovaná vakcína dostupná.

Strategie očkování pak má kopírovat nařízení vlády. Nemělo by se tedy stát, že bude někdo očkován primárně, aniž by patřil do rizikové skupiny. Až bude mít automobilka vakcíny, tak by se podle Gillichové měla rozeběhnout samotná akce – po dohodě se sociálním partnerem Odbory Kovo.