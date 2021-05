Propouštění ve Škoda Auto bude mírnější. Maximálně dvě procenta lidí

Snižování počtu zaměstnanců ve Škodě Auto bude méně razantní, než se předpokládalo. Úplně původní čísla v souvislosti s chystaným propouštěním hovořila o pěti procentech zaměstnanců z administrativy. Do konce roku 2023 by to pro továrnu znamenalo snížení stavu o tři tisíce lidí. Proti tomu se důrazně ohradily odbory. Aktuální informace jsou ale mírnější. Společnost hovoří o dvou procentním raciu. Ne u všech navíc půjde o výpovědi.

Škoda Auto. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Maršíček

„Stav personálu v administrativě můžeme letos snížit o 2 procenta, a to v maximální možné míře díky vývoji demografické křivky a přirozené fluktuaci,“ potvrdil Tomáš Kotera, vedoucí komunikace podniku a interní komunikace. Budoucnost Škody Auto na ruském trhu je nejistá. Černý scénář počítá se sankcemi Přečíst článek › Optimalizace nepřímého personálu je prý běžným úkolem, který je třeba dělat v každé době. Současný tlak na náklady a odpovědné řízení podniku s sebou logicky nese i redukci administrativních činností. „Snížení o 2 procenta je v porovnání s minulostí umírněné, naším společným cílem je, aby redukce nepřímého personálu probíhala pro zaměstnance sociálně únosným způsobem,“ poznamenal Kotera. Pro všechny, jichž se tento krok dotkne, má společnost ve spolupráci se sociálním partnerem Odbory Kovo připraveno férové řešení. To mimo jiné zahrnuje nabídku rekvalifikací či využití prvků takzvaných „7 záchranných sítí pro zaměstnance“. „Vždy nám přitom půjde o nalezení dohody, která vyhoví oběma stranám. Všechny kroky a všechna opatření budeme projednávat v těsné a partnerské spolupráci s naším sociálním partnerem – Odbory Kovo,“ vypíchl Kotera. Je Miloš Zeman pro děti dobrým vzorem? Deník se ptal v anketě učitelů z celé ČR Přečíst článek › Určitá racionalizace probíhá i v odborech – a to bez „zásahu zvenčí“. Částečně jsou pozastaveny nové nástupy a nejen to. „Zaměstnance například rekvalifikujeme, dáváme jim šanci kariérního růstu, posíláme do zahraničí a poté přijímáme zpátky, opatrujeme talenty z našeho vlastního Středního odborného učiliště strojírenského a Škoda Auto Vysoké školy. Spolupracujeme se spoustou excelentních univerzit a hledáme talenty po celém světě,“ popsal pro časopis Škodovácký odborář předseda Odborů Kovo Jaroslav Povšík. Aktivistka v Mladé Boleslavi chtěla zachránit planetu. Vrhla se před ekoautobus Přečíst článek › Za snižování stavů podle společnosti mimo jiné to, že se automobilový průmysl nachází ve fázi transformačního procesu. Ten masivně urychlí také Zelená dohoda pro Evropu a razantní digitalizace automobilů. Následující 1 až 2 roky rozhodnou o dlouhodobé konkurenceschopnosti společnosti Škoda Auto. Jen za loňský rok se podařilo zredukovat náklady automobilky o 550 milionů eur.

