Vzhled Škoda Vision iV popisuje společnost jako kombinaci atletické karoserie, dvaadvacetipalcových aerodynamicky optimalizovaných kol a mohutných vyklenutých blatníků s výraznou plynulou linií střechy ve stylu karoserie kupé. Příď a záď spojuje charakteristická Tornádo linie a zvýrazňuje čisté plochy dveří bez klik. Namísto klasických zpětných zrcátek využívá vůz kamery, jejichž kryty opticky připomínají žraločí ploutve.

Škoda Auto poodhalila první skici elektromobilu. Autor: Škoda Auto

Jak uvedli Herman Prax, vedoucí oddělení komunikace produktu a Štěpán Řehák z oddělení komunikace produktu, rok 2019 představuje pro Škoda Auto vstup do éry elektromobility. „124 let po založení podniku uvede česká automobilka na trh model SUPERB PHEV s plug-in-hybridním pohonem a elektrické CITIGO s čistě bateriovým elektrickým pohonem. V roce 2020 budou následovat první sériové vozy na bázi platformy MEB. V následujících čtyřech letech bude ŠKODA investovat zhruba dvě miliardy eur do alternativních pohonů a do nových služeb, souvisejících s mobilitou a do konce roku 2022 představí více než deset elektrifikovaných modelů,“ uvedli.