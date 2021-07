/FOTOGALERIE/ První sériově vyrobené kusy nového modelu fabie opustily v pondělí výrobní linku mladoboleslavské automobilky. Motoristům výrobce slibuje zvýšení komfortu – a také řadu nových elektronických asistentů, dosud známých spíše z vozů vyšších tříd, i bezpečnostních systémů.

V hlavním závodě v Mladé Boleslavi byla zahájena sériová výroba nového modelu Škoda Fabia. | Foto: Škoda Auto

Škoda Fabia čtvrté generace poprvé vychází z modulární platformy MQB-A0 koncernu Volkswagen – právě ta umožňuje výrazné rozšíření výbavy – a změna si vyžádala i rozsáhlé úpravy v továrně. Škoda Auto v pondělí oznámila, že do úprav výrobních prostor investovala 110 milionů. Komu by se to na tak rozsáhlý projekt zdálo málo, může násobit pětadvaceti. Uvedená částka je totiž v eurech.