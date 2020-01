„Škoda Auto patří mezi automobilky s nejdelší tradicí kontinuální výroby dopravních prostředků na světě. Na počátku úspěchu naší automobilky stála odvaha, nadšení a důmyslnost zakladatelů Václava Laurina a Václava Klementa,“ uvedl předseda představenstva automobilky Bernhard Maier. Pro Škodovku je odkaz obou pánů podle Bernharda velkým závazkem, a rádi by firmu dovedli do prosperující budoucnosti.

Kromě toho budou letos slavit také některé, pro automobilku důležité, vozy. Škoda 935 oslaví 85 let od svého představení veřejnosti. Škoda Octavia kombi pak bude mít oslavu padesáti let od svého vzniku. Před dvaceti lety měla premiéru Škoda Fabia, před sedmdesáti lety poprvé na startu slavného závodu 24 hodin Le Mans stanula posádka Škody Sport.

Do budoucna se chce firma zaměřovat zejména na elektromobilitu. V první polovině letošního roku hodlá představit sériovou podobu modelu Vision IV. Toto auto má mít speciální podvozek pro elektromobily. Podle plánu by potom továrna měla vychrlit do roku 2022 na třicet nových modelů, z kterých právě třetina, tedy 10, bude mít pohon částečně i plně elektrický.