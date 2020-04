ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Budou jej doprovázet desítky hygienických opatření. Mimo jiné všem našim zaměstnancům poskytneme roušky nebo respirátory, k dispozici budou volně přístupné dávkovače s dezinfekcí,“ uvedla mluvčí společnosti Kamila Biddle. Při vstupu do areálu firmy budou zaměstnanci podrobeni namátkové kontrole teploty a podobně.

Jakou ale odstávka znamenala ztrátu, zatím společnost nechtěla komentovat. „V současné chvíli je ještě příliš brzy jakýmkoliv způsobem odhadovat vývoj situace. Nejpřednější je v tuto chvíli zdraví našich zaměstnanců,“ uvedla. Škoda Auto zaměstnance nepropouštěla. Jak uvedla mluvčí Kamila Biddle, společnost financuje prozatím dopady této náročné situace z vlastních finančních prostředků. „Naším hlavním cílem je udržet i v této době všechny zaměstnance na palubě,“ řekla.

Po dohodě s koncernem Volkswagen a Odbory KOVO uzavřela Škoda Auto ve středu 18. března ve 22 hodin své české výrobní závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. „Z důvodu pandemie koronaviru byla v posledních dnech prodloužena a rozšířena omezení veřejného života v České republice,“ uvedla. Proto se společnost rozhodla prodloužit odstávku výroby ve všech třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí nejméně do 27. dubna. „ Abychom zajistili plynulé zastavení výroby, spolupracovali jsme na odstavení výroby v těsném souladu s našimi dodavateli,“ dodala Kamila Biddle.

TPCA začne znovu vyrábět až 4. května

Přerušení výroby v další středočeské automobilce TPCA Kolín bude minulostí až na začátku května. Zatím platí, že z továrny nejezdí nově vyrobená auta. Kolínská automobilka TPCA začne znovu vyrábět až 4. května. Odstávka bude platit až do 30. dubna, 1. května je potom státní svátek. Počítá se s variantou, že se TPCA po koronapauze vrátí hned do plné výrobní kapacity, tedy dvou směn a denní produkci 920 automobilů denně. Uvedl to Tomáš Paroubek, mluvčí automobilky.

Automobilka se chystá pokračovat v preventivních opatřeních, která mají zamezit případnému šíření viru. Jak uvedl Tomáš Paroubek, řadu jich továrna zavedla ještě před 19. březnem, kdy se výroba v TPCA zastavila. „Měli jsme opatření ohledně měření teplot. Další opatření jsou dle doporučení státu, například v zaměstnanecké restauraci, prostorách šaten, odpočinkových zón a podobně,“ uvedl mluvčí továrny. Jedná se například o dodržování dostatečné vzdálenosti. To se týká mimo jiné i kuřáren. „Jedná se o maximální komfort pro pracovníky s dodržením hygieny, která je doporučena ministerstvem zdravotnictví a českou vládou,“ podotkl.

V současné době se však ale podle jeho slov nedá tak docela vyčíslit, kolik továrnu odstávka stála. „V tuto chvíli to vyčíslit nejde. Nějaký dopad tam pochopitelně bude, ale zatím o tom nemá cenu hovořit,“ uvedl Tomáš Paroubek.

TPCA v současné době nemá žádné agenturní zaměstnance. Kvůli odstávce nebylo nutné propouštět žádné kmenové zaměstnance, podotkl. Odstávka se týkala přes 1600 pracovníků, tedy operátorů výrobních linek. Z homeoffice mohli působit někteří pracovníci z kancelářských pozic.