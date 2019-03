S plněním palet pomáhá ve Škoda Auto rozšířená realita

Mladá Boleslav /VIDEO, FOTO/ - Ještě před pár lety to bylo námětem science fiction filmů. Nyní by se to mohlo stát běžnou praxí. Škoda Auto začala v logistice při plnění palet používat rozšířenou realitu.

Laserové projekce určují správnou polohu dílu na paletě, světelný systém tak pomáhá vyloučit chyby a zvyšuje bezpečnost práce, uvádí společnost. Promítání rozšířené realitě podporuje v logistice balení sad dílů MKD (Medium Knocked Down) pro exportní trhy. Jde o technologii videomappingu. Ta promítá obraz přesně a bez zkreslení na jakýkoliv povrch. „V CKD centru společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi se tato technologie využívá v rámci pilotního projektu, když zobrazuje pokyny na určitém díle, na nosiči dílu nebo na podlaze haly centra," uvedla společnost Škoda Auto. V rámci rozsáhlých praktických testů podporují videomappingové projekce zaměstnance při plnění palet. „Laserové projekce určují správnou polohu dílu na paletě. Texty, obrázky a videa názorně vysvětlují a ukazují, jak se mají komponenty optimálně upevnit a chránit. Systém rozpozná, pokud je některý z dílů umístěný špatně a pomáhá pracovníkům při uvedení na správné místo," vysvětlili Tomáš Kotera, vedoucí oddělení komunikace produktu, a Kamila Biddle, mluvčí pro výrobu, lidské zdroje a životní prostředí. Technologie videomappingu otevírají zcela nové možnosti v oblasti logistiky, vysvětluje Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Výroby a logistiky. „Tato technologie z oblasti Průmyslu 4.0 podporuje naše pracovníky při přípravě expedice našich sad dílů na některé exportní trhy. Rozšířená realita tímto způsobem minimalizuje chybovost při balení sad dílů MKD na velkých exportních paletách a zvyšuje navíc bezpečnost pracovního prostředí," uvedl. Tomáš Kotera a Kamila Biddle popsali proces balení dílů. Nejprve se dopraví manipulační technikou balík na pracoviště. „Zde je připravena velká paleta, tzv. „rack". Jakmile pracovník načte pomocí skeneru čárový kód dílu, osvítí laserové projektory přesně dané místo na paletě, kam se má tento díl umístit. Projekce obrazu a textů na podlaze haly poskytuje navíc vysvětlení, jak se musí díly upevnit a chránit. Systém rozpozná, když se naskenuje a umístí špatný díl a v tomto případě vydá odpovídající zpětné hlášení," vysvětlili. Samotný videomapping se totiž skládá z laserového projektu a HD kamery. Jedná se tak o první systém rozšířené reality použitý ve Škoda Auto, který nepotřebuje 3D brýle pro pracovníky. „Výzvou je přizpůsobení kamer intenzitě osvětlení v hale, aby přístroje spolehlivě zajistily projekci a rovněž snímaly své okolí také za těchto podmínek," uvedli mluvčí společnosti k dalšímu vývoji technologie. Nástup této technologie má další výhodu: úsporu papíru. „Jelikož se v průběhu procesu již nemusí tisknout žádné dokumenty, ušetří CKD centrum tímto opatřením množství papíru a realizuje tak strategii Green Future zaměřenou na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí," řekli Tomáš Kotera a Kamila Biddle.

Autor: Jakub Šťástka