/ROZHOVOR/ Roman Havlík, ředitel pivovaru Svijany popsal, jaká je současná situace v jeho pivovaru. Zatímco tržby půjdou dolů asi o dvacet procent, stoupá zájem alespoň o lahvové.

Ředitel pivovar Svijany Roman Havlík | Foto: Pivovar Svijany

Jak zvládáte nynější těžkou situaci?

Ztráty výroby v důsledku uzavření hospod a náklady na pomoc restauracím při jarním nouzovém stavu se nám podařilo alespoň částečně kompenzovat během poměrně úspěšné letní sezóny, takže jsme se ještě na konci září na výhled do konce roku dívali s mírným rezervovaným optimismem. Současný druhý nouzový stav už však zasadil nejen provozovatelům restauračních zařízení, ale i pivovarům skutečnou hospodářskou ránu. V našem případě o to citelnější, že máme nadprůměrný podíl sudového piva, jehož prodej se nyní prakticky zastavil. Aktuálně tak přicházíme zhruba až o čtyřicet procent příjmů. V této situaci již spolu s ostatními členskými pivovary Českého svazu pivovarů a sladoven chceme po vládě požadovat jasný plán kompenzace našemu sektoru, i když nejvíce by nám samozřejmě pomohlo rychlé znovuotevření všech restauračních provozů.