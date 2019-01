Rok 2018 byl pro Škodovku rekordní. Roste na domácím trhu již pět let v řadě

Mladá Boleslav – Rok 2018 byl pro značku Škoda v České republice rekordní, roste totiž na domácím trhu již pět let v radě. V roce 2018 prošlo podle společnosti registrací rekordních 84 172 nových vozů Škoda na domácím trhu, v roce 2017 to bylo 84 138. Další rekord spočívá v tržním podílu značky v Čechách, to je 32,2 procenta. A v desítce nejprodávanějších vozů v Čechách drží Škoda Auto první tři místa.

„Meziroční nárůst značky ŠKODA je o to cennější, že celkový český trh zaznamenal po čtyřech letech růstu téměř 4% pokles,“ okomentoval celoroční výsledky Luboš Vlček, ředitel Škoda Auto Česká republika. „Udržení růstu i v těchto složitějších podmínkách tuzemského trhu je obrovská zásluha celé naší prodejní sítě, týmu Škoda Auto ČR, široké palety zákaznicky atraktivních modelů a služeb, v neposlední řadě také důvěry, které se dlouhodobě těšíme u českých zákazníků,“ uzavírá Luboš Vlček. Tržní podíl značky Škoda dosáhl v minulém roce hodnoty 32,2 procenta, uvádí společnost – ten je tedy nejvyšší za více jak deset posledních let. „V roce 2018 překonala ŠKODA AUTO v České republice hned čtyřikrát své nejlepší měsíční výsledky, a to v lednu, únoru, dubnu a srpnu, stejně tak dosáhla s registracemi 46 976 vozů nejlepšího výkonu za první pololetí v historii,“ uvádějí Tomáš Kotera, vedoucí komunikace podniku a Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí společnosti. Co za stromy na kolejích? Čtyři roky, či podmínku? Přečíst článek › To ale není jediný úspěch – v říjnu roku 2018 zaznamenali 10 669 objednávek, čímž překonali dosavadní rekord z března 2017 v počtu příchozích klientských objednávek za jeden kalendářní měsíc. „Kumulovaně přijala značka Škoda během loňského roku z celé své tuzemské prodejní sítě 90 918 zákaznických objednávek. Škoda Auto také v loňském roce zavedla on-line prodej svých vozů a doposud takto prodala 239 vozů,“ podotkli. Registrace nových vozů je pro značku důvodem k radosti. „Nejenže na celém českém trhu patří z předních deseti pozic modelům značky ŠKODA 1.-3. a 5.-7. místo v pořadí Octavia, Fabia, Rapid, Superb, Karoq, Kodiaq. Mladoboleslavská převaha ale pokračuje i ve všech segmentech, v nichž má Škoda své zástupce,“ uvedla společnost. Město hodlá bojovat za parkoviště v Jiráskově ulici Přečíst článek › Nejžádanějším modelem je Octava, ta celoročním prodejem 25 834 vozů drží první příčku – a více než tříčtvrtinový podíl ve stejné třídě. Polovina malých vozů registrovaných v Česku je Fabia (21 080 vozů). Pro model Rapid se v nižší střední třídě rozhodlo 14 353 českých zákazníků, což mu kromě první příčky zajišťuje také více než čtvrtinový podíl ve třídě. „Tradičně vysoký zájem je ve vyšší střední třídě o model Superb, který si vloni zvolilo 6 760 zákazníků a jeho podíl na prodejích v této třídě je 65 %. Z hlediska registrací je v těsném závěsu model Karoq s prodejem 6 548 vozů, který vede třídu kompaktních SUV těsně následován modelem Kodiaq (6 227 vozů). Také sedmý model z nabídky značky Škoda, kterým je minivůz Škoda Citigo, vede s celkovým loňským prodejem 2 770 vozů svou třídu, v níž drží 40% podíl,“ uvedla společnost. Značka Škoda tak vstupuje do nového roku ve skvělé kondici, chválí situaci Tomáš Kotera a Vítězslav Pelc. „Může se opřít o profesionální a modernizovanou síť autorizovaných partnerů po celém území České republiky. Ta v současnosti čítá 185 prodejních a 230 servisních míst,“ dodali. Klaudiánova nemocnice má nové přístroje pro lepší diagnostiku Přečíst článek ›

Autor: Jakub Šťástka