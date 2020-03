Do patové situace se dostala například restaurace Ve sladovně, která se nachází v Benátkách nad Jizerou. „Pro naši restauraci je to prakticky likvidační problém. Neběžíme 12 hodin denně, fungujeme jen na večeřích, otevíráme v 5 hodin, zavíráme ve 22 hodin, pátek s v sobotu pak o půlnoci,“ konstatovala provozní restaurace Barbora Vurčíková.

Majitelé restaurací tak řeší, co bude dál. Než aby měli otevřeno tři hodiny denně, zvažují, že po dobu třiceti dnů, kdy má stav nouze platit, zavřou úplně. Během tří hodin, ve kterých by měli „povolený“ provoz by totiž nestačili zákazníky kvalitě obsloužit.

„Aktuálně vše řešíme. Zavřeme na 30 dní a co bude dál, to nikdo neví, protože mít 30 dní zavřený podnik je velký problém,“ poznamenala provozní.





Online reportáž

Podobně velká rána je zákaz také pro noční bary a kluby jako je Frikulín Klub z Mnichova Hradiště. „Bude to existenční problém, musím mít zavřeno. Bar v Mnichově Hradišti otevírám v pět hodin odpoledne a je otevřeno do dvou hodin do rána. Takže to asi fungovat nebude,“ shrnul majitel klubu Martin Macháček.

V celé věci se prý zatím nedokázal dostatečně zorientovat, nicméně si je jistý, že nemá smysl otevírat ani na tři povolené hodiny. „Mnichovo Hradiště je město duchů i bez koronaviru. Musím zaplatit zaměstnance, nájem, energie. Peníze samozřejmě mám našetřené, ale záleží, jak dlouho to bude trvat. Měsíc by se ještě dal ustát,“ dodal Macháček s tím, že nepříjemná situace nesmí trvat déle.





Nepříjemnosti očekává také Graal ve skále, který se nachází na Ptácké ulici v Mladé Boleslavi. „Znamená to pro nás komplikaci. Protože máme do 23. hodin, budeme tedy zavírat o tři hodiny dřív. Myslím, že je to velmi vážná situace a že to s sebou nese velké nepříjemnosti pro všechny, koho se to týká a pro mnohé to může být rozhodně i likvidační,“ popsala provozní Graalu Marta Drahoňovská.

Trochu lépe je na tom Hospůdka Chocnějovice. Jejich hlavní zdroj příjmů prochází z rozvozu jídel. „Zavážíme firmy, to by nás mohlo ohrozit spíš. Restauraci máme v pracovních dnech i tak otevřenou jen do 20 hodin, o víkendu budeme muset provozní dobu zkrátit, ale myslím, že dopad na provoz restaurace nebude extrémní,“ vysvětlil spolumajitel restaurace David Barva.