„Máme zavřeno, situace je tedy poměrně špatná. Někdo si přijde pro krabičku s jídlem, ale spadli jsme na čtvrtinu našeho běžného obratu,“ uvedl František Urban s tím, že z vydělaných prostředků akorát uživí svoji kuchařku. „Co do toho vložím, to nějak vydělám,“ poznamenal provozovatel restaurace, který se tak, alespoň prozatím, nedostává do mínusu.

„Je to udržitelné dokud úplně nepadneme na hubu a nedojdou peníze,“ vypíchl František Urban. Tratí také i na pivu. „V tancích mám tisíc litrů piva, to neprodám, zkazí se to a pivo budu muset vylévat,“ poznamenal.

Budoucnost vidí velmi negativně, myslí si, že letos už vůbec neotevře. „Říkám si, že budeme rádi, jestli nás otevřou v červnu, ale vláda je vláda, musíme jí věřit a poslouchat,“ vysvětlil František Urban. Opětovné uzavření přišlo ve chvíli, kdy se začali vzpamatovávat po jarních opatřeních. „Uvažuju o tom, že hospodu zavřu, udělám z toho byty a vykašlu se pohostinství,“ obává se František Urban.

Obrovským problémům nyní čelí také boleslavská restaurace America pod věží. I tady bojují o přežití. „Mimo obědy je to úplně špatné. Lidé si přijdou jen pro pár jídel,“ uvedl pan Zdeněk, který v Americe obsluhuje. Podle jeho názoru by neblahá situace už neměla trvat o mnoho déle. „Kdyby to mělo trvat ještě třeba dva měsíce, tak už to málokdo rozdýchá,“ myslí si Zdeněk, podle kterého špatné časy za pracovníky gastro průmyslu zdaleka nejsou.

Podobná je situace také v boleslavské Jihočeské Hostěnici. „Daří se nám velice špatně. Lidé si objednávají málo. Na starém městě je málo firem, bydlí tady málo lidí. Je to už těžká situace a doufáme, že ji přečkáme, musíme to vydržet, nechceme zavírat,“ uvedla Petra Marincová z Jihočeské Hostěnice.

Samostatnou kapitolou jsou pak bary, které se soustředí na prodej alkoholu a nevaří. „Máme už dlouho zavřeno a nevím, jestli bude možné znovu otevřít,“ uvedl Martin Macháček z hradišťského baru Frikulín.