Jedním z nejpostiženějších je Enzo bar, který se nachází v Mnichově Hradišti. „Nyní se nám daří velice špatně, jsme noční podnik, otevíráme ve čtyři odpoledne, končíme ve dvě,“ uvedl majitel baru Jaroslav Šareš.

Ten nejprve přišel o dvě hodiny provozu, když přišlo omezení, kvůli kterému se muselo zavírat o půlnoci. Nyní, s večerkou v deset, jsou to celkem čtyři hodiny provozu, což je už zásadní problém. Podle Šareše je pak zásadní problém také v tom, že vláda prozatím nepřišla s žádným návrhem, jak bude podnikatelům kompenzovat současné ztráty.

Enzo Bar má také své zaměstnance – dvě ženy. Ty nyní musely zůstávat na „šedesáti procentech“ doma. „Jedna z nich si dokonce musela najít brigádu v prodejně látek,“ zmínil Šareš. V současné době neví, co bude dál. Situace se totiž vůbec nedá odhadnout. Podle jeho názoru záleží na tom, jak dlouho nastalá situace potrvá. Současný stav i krátkodobé uzavření by v baru přežili. Kdyby se to mělo ale opakovat příliš často, tak jsou vyhlídky špatné. „To by pro nás bylo likvidační,“ potvrdil Jaroslav Šareš.

Radikální řešení

Toho v nejbližších týdnech nejspíše čeká jednání s majitelem objektu o tom, zda by pro zařízení mohl snížit nájemné. Sám Jaroslav Šareš by pak byl pro radikální řešení.

„Ať dají lidem týden na nákupy, pak všechno na 2 až 3 týdny zavřou a dají zákaz vycházení. Sice s tím nesouhlasím, ale teď to vidím jako jediné řešení,“ vysvětlil Jaroslav Šareš.

O výdělku si mohou nechat zdát

Bity jsou také restaurace. Často totiž zavírají třeba až o půlnoci i později. Podobně jako v barech to znamená, že jim utíká velká část tržeb. Před jedenadvacátou hodinou totiž podle zkušeností provozovatelů lidé chodí hlavně na pivo nebo něco dobrého k snědku. Později konzumují tvrdý alkohol a to znamená větší útratu.

Právě do půlnoci má například mladoboleslavská restaurace Start. „Daří se nám podstatně hůře, chodí méně lidí a ještě k tomu neuděláme tržbu, kterou jsme dělali od deseti do půlnoci,“ popsal situaci tamní provozní Vladimír Král s tím, že podnik nyní vůbec nevydělává, po odečtení výdajů zůstává na nule. „Dali jsme si termín do konce roku, poté zhodnotíme, jestli nebude lepší restauraci zamknout a pronajmout ji třeba Vietnamcům,“ doplnil Král.

Ztráty hlásí také již zmíněný benátecký Šťastný hroch. „Nařízení jsou velmi omezující. Stát by se k tomu měl nějak postavit,“ uvedla tamní provozovatelka Jitka Semančíková, která doufá, že zůstane na nule a nebude si muset na provoz například vypůjčit. Budoucnost ale ještě pořád vyhlíží s nadějí a doufá, že všechno nakonec dobře dopadne.