Dobrovice - Z komínu dobrovického cukrovaru se v pondělí brzy ráno vyvalí nezaměnitelný oblak vodní páry a začne 184. cukrovarnická kampaň. Její přípravy však tým agronomů plně zaměstnávají už od poloviny srpna

Vladimír Ulrich z dobrovického cukrovaru kontroluje difúzní šťávu | Foto: Martin Weiss

Cukrovarnická kampaň totiž není, jak by se mohlo zdát, jen o uzavření smluv s dopravci a zemědělci. Od srpna prochází revizí například celá laboratoř výkupu, která se připravuje na odhad výnosů ze vzorků řepy. Právě na základě laboratorních testů cukernatosti dostanou pěstitelé zaplaceno. Dále probíhají školení stálých i sezónních zaměstnanců, zajišťují se dodávky nafty pro nákladní vozidla, ale obnovuje se třeba také dopravní značení v areálu cukrovaru.

Největší práce začíná v srpnu

Vše musí být připraveno precizně, jakmile se dá kampaň do pohybu, nemělo by nic zasahovat do propracovaného harmonogramu, který vzniká řadu měsíců.

„Dobrovický cukrovar v kampani denně zpracuje 14 tisíc tun řepy, takže organizace musí být dokonalá," upozorňuje agronomický ředitel Karel Chalupný, který má pod sebou tým agronomů, jež jsou jakýmsi mostem, prostředníkem a v případě komplikací i nárazníkovým pásmem mezi cukrovarem, dopravci, pěstiteli a obcemi ležícími na dopravních trasách.

Cukrovar Dobrovice sváží v průběhu kampaně cukrovou řepu od pěstitelů z Lounska a Litoměřicka, okolí Prahy, Mělnicka, Kutnohorska i Jičínska. Další část pěstitelského regionu za pomyslnou hranicí, kterou tvoří právě Jičínsko, končí až na Malé Hané. Ta je zdrojem suroviny pro cukrovar v Českém Meziříčí, jenž je stejně jako dobrovický cukrovar a lihovar členem francouzské společnosti Tereos.

Rozlehlá oblast, z níž míří tisíce a tisíce tun řepy do Dobrovice je rozdělena na jedenáct svozových oblastí linek. Každou linku má na starost jedna firma zodpovědná za nakládku a svoz a každý ze skupiny dobrovických agronomů zcela zodpovídá za dvě až tři tyto linky.

„Někdy je to náročné. Stává se, že obce a města na poslední chvíli před začátkem kampaně uzavřou nebo omezení některé své komunikace, svoz se tak pořádně zkomplikuje," popisuje závažné obtíže, se kterými se potýká, mladá agronomka Ludmila Novotná.

Sídla trpící silnou dopravou se těmito opatřeními snaží přimět cukrovar, aby své dopravce vedl jinudy. To však vždycky není možné.

V produkci cukru je ČR samostatná

„Toto téma je příliš komplikované na to, aby se dalo jednoduše popsat v několika slovech. Už jsem slyšel i názory, že cukrovku není potřeba pěstovat, cukr přeci levně dovezeme. To je samozřejmě nesmysl a je třeba si uvědomit, že cukr je jednou z mála komodit, v jejichž produkci je Česká republika stále ještě soběstačná, což je nesmírně důležité," říká Chalupný.

Cukrovar si je vědom nepříjemností, které svoz řepy v některých oblastech způsobuje, ale snaží se je alespoň minimalizovat. Řidiči nákladních vozů mají nařízeno využívat prioritně silnice první a druhé třídy dimenzované pro nákladní dopravu, na základě domluvy se starosty obcí se musí zcela vyhnout některým úsekům pod hrozbou sankcí a samozřejmě nesmí jezdit přetížení. Cukrovar se dopravce snaží od přetěžování odradit tím, že zaplatí pouze za maximální povolenou váhu nákladu. Trasa každého vozu je navíc sledovaná přes GPS.

Stalo se už pravidlem, že společnost Tereos ve spolupráci s krajskými úřady pravidelně investuje milionové částky do rekonstrukcí silnic, jež dopravou cukrovky trpí nejvíce.

Letošní kampaň přináší jednu nesmírně očekávanou novinku do provozu bude uvedena čistírna lihovarnických výpalků. Kdy bude spuštěna, na kolik společnost Tereos TTD přišla a co by měl být její úkol, to se dočtete v pondělním Boleslavském deníku.