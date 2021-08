Reklamu škodovkám začal osobně dělat i šéf firmy Schäfer

Do propagace škodovek se novou formou zapojuje i nejvyšší šéf mladoboleslavské automobilky: předseda představenstva společnosti Škoda Auto Thomas Schäfer. Na svém profilu na profesní sociální síti LinkedIn ve čtvrtek oslovil své sledující, jichž je přes 33 tisíc: „Are you ready to come on a test drive with me?“

Do propagace škodovek se novou formou zapojuje i nejvyšší šéf mladoboleslavské automobilky: předseda představenstva společnosti Škoda Auto Thomas Schäfer. | Foto: Škoda Auto