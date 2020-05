„Všechna opatření, která jsme udělali ze zákona, i ta nadstandardní, se vyplatila a máme zdravé lidi,“ uvedl předseda odborů Kovo Jaroslav Povšík, který tak shrnul první dny znovuzavedení provozu. (Rozhovor byl pořízen 5. května, 6. května se objevili dva nakažení koronavirem - pozn.red.) K lepšímu nájezdu přispěly také kratší, čtyřdenní pracovní týdny nebo to, že prvních čtrnáct dní zde nejsou noční.

„Kromě toho zde proběhl také jemnější rozjezd a celkově šlo všechno podle plánu,“ tvrdí Povšík. Přes to, že výroba nějakým způsobem funguje, se musí automobilka potýkat také s dalšími vnějšími vlivy jako je dealerství, nákup různých součástek nebo obchodní transakce, jež automobilka uzavírá doslova po celém světě. Jedna věc je ale velmi pozitivní. „Veškerý přísun materiálu máme k dispozici. Příští týden už půjde třísměnný provoz. Dělali jsme čtyři tisíce aut, teď to bude šest tisíc,“ podotkl předák.

„Důležité je že 99,9 procent zaměstnanců se těšilo do práce, ocenili všechna opatření, jedeme velmi měkce. Lidé se nepotkávají mezi směnami. Odcházejí v kratší pracovní době na brány, kde se dobře rozprostřou, označují se a jdou domu, nosí roušky, nekouří se, to je unikum,“ pochválil Povšík fungování zaměstnanců.

A právě to, že se automobilka proměnila v nekuřácké pracoviště považují odbory za obrovský úspěch. „Snažili jsme se jim to vysvětlit, zmínil jsem, že člověk, který má rád pivo, nemůže pít už několik hodin před prací, zato kuřák si může dát třeba nikotinovou žvýkačku. Po několika debatách to všichni pochopili,“ doplnil předák.

Největší problémy prý nastaly kvůli pendlerům, na něž tvrdě dopadly restrikce, a také kvůli závodům v Polsku, které mohly vyrábět jen na padesát procent. „V Mladé Boleslavi jsme byli připraveni na 85 procent,“ zmínil Povšík, podle kterého je nyní zásadní a důležitou otázkou to, jak se nové automobily budou pod tíhou současné situace prodávat.

Jeho slova potvrdila také automobilka a dodala zajímavé informace o prvních vozech. „První dokončený vůz sjel z výrobních linek automobilky v pondělí 27. dubna odpoledne v závodě v Kvasinách. Během prvního týdne výroby bylo v našich tuzemských závodech celkem vyrobeno na čtyři tisíce nových aut,“ uvedla mluvčí společnosti Kamila Biddle.

Škoda Auto byla mimo provoz přesně 39 dnů. Znovu začala ožívat v pondělí 27. dubna. Koronavirem si zde v uplynulých týdnech prošla řada zaměstnanců, včetně předsedy představenstva zodpovědného za řízení lidských zdrojů Bohdana Wojnara.

Před tím, než automobilka zahájila provoz, se Povšík obával, a vydal kvůli tomu i rozsáhlé prohlášení, že bude znovuzavedení provozu složité a přinese neuvěřitelný zmatek. To se ale naštěstí nevyplnilo a všechno běží tak jak má.