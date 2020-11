Výroba Škody Superb se z Kvasin na Rychnovsku přesune do továrny Volkswagenu v Bratislavě, uvedly dnes Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na důvěryhodné zdroje. Škoda Auto označila informace za spekulace a nebude je komentovat, řekla mluvčí firmy Martina Gillichová. Spekulace o přesunu výroby Superbu se objevují už delší dobu, zatím je nikdo nepotvrdil.

Hybridní Škoda Superb iV - Automobilka Škoda Auto zahájila 18. září 2019 v závodě v Kvasinách na Rychnovsku sériovou výrobu modelu Superb iV s plug-in hybridním pohonem. | Foto: ČTK

"Prosím o pochopení, ale spekulace ohledně budoucího výrobního programu nekomentujeme," řekla Gillichová na dotaz ČTK. Do Bratislavy se má podle HN přesunout výroba nové generace Superbu, která dorazí na trh nejspíše v roce 2022. Vývoj Superbu má podle Hospodářských novin pokračovat v Česku. Spolu se Superbem se má do Bratislavy přesunout i Volkswagen Passat, jehož vývoj se má přesunout také do ČR, uvedly HN.