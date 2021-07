Plyne to ze sdělení nejvyšších manažerů německého Volkswagenu, kteří v úterý představili plány pro příští desetiletí: do roku 2030. Podle této strategie připadá škodovkám v rámci koncernu role vozidel na nižší cenové úrovni, s jejichž výrobou a prodejem se nadále počítá ve velkých sériích.

České týmy ve Škodovce by se také měly zapojit do vývoje toho, co by s trochou nadsázky snad bylo možno označit jako operační systém pro automobily: softwarového řešení, které umožní auta jednoduše ovládat – a do budoucna by mělo pomoci dospět i k tomu, že se autonomní vozy budou i samy řídit. Dobře „naprogramovat“ však firma chce umět nejen vozidla, ale i jejich uživatele. Očekávání, že zvlášť mezi mladými řidiči vzroste poptávka po využívání sdílených elektrovozů, vede k plánům na přípravu vlastní aplikace pro organizování jejich půjčování.

Jedná o trendy o jejich nasměrování, o nichž se hovořilo už v minulosti. Obdobné je to ostatně i pokud jde o výrobu jedné z klíčových součástí elektromobilů, a to jejich baterií. Stále platí, co zaznělo už dříve – nicméně odpověď, zda by jedna z plánovaných továren mohla být v České republice, v úterý nepadla. Do východní části demokratické Evropy němečtí šéfové jednu z výroben baterií umístit plánují – konkrétní výběr země však bude záviset na tom, jaké výhody a podporu jednotlivé vlády koncernu nabídnou.