Jako "tažení proti Škodě" označil dnes odborový předák mladoboleslavské Škody Auto Jaroslav Povšík plány na budoucí směřování automobilky. Podle něj má přijít o výrobu některých svých modelů v Česku. Odbory proti tomu budou bojovat v tisku, u vlády, u veřejnosti i v koncernu Volkswagen, uvedl Povšík v dnešním vydání týdeníku Škodovácký odborář.

Škoda Auto. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Výroba Superbu se má podle Povšika přesunout do závodu Volkswagenu v Bratislavě, výroba Kodiaqu do Německa a výroba Seatu Ateca, jenž se vyrábí v české Škodě, se má přestěhovat do Španělska.