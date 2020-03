Pivovary zatím ztráty ani nesčítají. Budou obrovské

Produkce piva je v ohrožení. Se zavřenými restauracemi a hospodami jde ruku v ruce také nižší odbyt. Někde situaci řeší tím, že pivo více plní do lahví a plechovek, samospásné to ale není. Vzniklé ztráty zvýšený odbyt národního moku zabaleného do jiného obalu, než sudu, nespasí.

Svijany posílily výrobu lahvového a plechovkového piva. Nealkem zásobily například záchranáře | Foto: Pivovar Svijany

