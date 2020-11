„Museli jsme pivovar na čtrnáct dní uzavřít. 63 procent našeho odbytu jde do restaurací. Nyní prodáváme jen lahvové pivo do prodejen, pivoték a supermarketů po okolí,“ popsal Michal Thoř z marketingu společnosti.

Lahvové pivo však v Rohozci dělá asi 37 procent tržeb, což podle Thoře není mnoho. Právě proto se pivovaru nevyplácelo udržovat výrobu. Zajímavé je, že během jarní vlny nepříjemného onemocnění prodali lahví výrazně více.

Omezili výrobu

Rohozec má ale nadále otevřenou expedici a pivovarskou prodejnu. „Omezili jsme výrobu a také se střídáme v kancelářích, jsme na home office a šedesáti procentech,“ vysvětlil Tchoř s tím, že firma šetří a omezila nejrůznější náklady, například na marketingové aktivity. „Trochu nám pomáhá export. V některých zahraničních zemích totiž mají trochu jiná opatření, takže je to tam lepší. Drželo se nám Polsko, Slovensko a dobře funguje vývoz do Ruska,“ okomentoval Michal Thoř.

V Rohozci nehrozí, že by museli pivo vylít, jako se někde stávalo po jarní odstávce. Pivo zde totiž pasterizují a v sudech pak vydrží až čtyři měsíce. Jediným problémem tak mohou být distribuční sklady. V nich je zboží již mimo pivovar a ten na něj pak tak dobře nedohlédne. Podle Thoře záleží jen na tom, jak dlouho tato situace potrvá. „Hůře jsou na tom pivovary, které nepasterizují a minipivovary,“ dodal.

Minipivovary: není tak zle

To však majitelé drobnějších pivovarů vyvracejí. Fatálně aktuální dění nevidí třeba minipivovar Garp. „Není to nic hrozného, máme předvánoční období a s tím spojené různé zakázky pro firmy i pro jednotlivce, dárkové balíčky a podobně,“ říká majitel pivovaru Marek Havlas. Podle jeho zkušenosti přichází také velká skupina zákazníku, která si pivo nechává natočit do lahví.

Tržby jim zde spadly, minipivovar je ale poměrně mladý a stále roste. Není tedy možné udělat například meziroční srovnání. Vylévání nehrozí ani zde. Jejich pivo má trvanlivost delší nežli měsíc. V případě, že by se blížila expirace, tak je podle Havlase možné vyrobit třeba pivovici, nebo prodávat za výrobní cenu.

Vylévání nehrozí ani v eMBe pivovaru, který vaří tolik piva, aby jej zvládl prodat. I sem přicházejí zákazníci, kteří si berou pivo s sebou. Ztráty společnost zatím nemá spočítané. Pokud by byla otevřená restaurace, tak by se měli lépe, žít zde však mohou i díky tomu, kolik piva lidé odeberou.