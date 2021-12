V oboru jsou už 30 let. Pekařina je krásná, ale pořádná dřina, říkají Merhautovi

To, že se k pekárně blížíte, poznáte už z dálky podle krásné vůně, která se line do širokého okolí. Merhautovo pekařství svým zákazníkům přináší dobroty na stůl už třicet let. Rodinný podnik začínal s deseti zaměstnanci v jednosměnném provozu. Teď se tady pracuje v podstatě nepřetržitě. Podle místních pekařů jsou spotřebitelé o něco vybíravější a pulty pekáren i obchodů nabízejí nepřeberné množství pečiva, aby uspokojily jejich mlsné jazýčky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pekařství Merhaut | Foto: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková