Zahrádku neotevře například František Urban, který v Benátkách nad Jizerou provozuje Pivnici U Samce. „Otevřu ji, až se otevřou i vnitřní prostory,“ okomentoval Urban. Jeho podnik v současné době přežívá díky vyhlášené kuchyni. Zdejší polední menu využívá řada lidí z města i celého okolí.

Do otevírání zahrádky se nehrne ani benátecká restaurace Šťastný hroch. „Zatím nevím, jak co bude. Dělám rekonstrukce a opravy. Záleží i na tom, jaké bude počasí. V pondělí však neotevřu,“ uvedla provozovatelka restaurace Jitka Semančíková a zdůraznila, že samotná otevřená zahrádka není žádná výhra. „Nevíme, jaké bude počasí, ani co kuchyň. Tak nás to nechává chladnými. Těšíme se, až budeme moci otevřít úplně,“ dodala.

Zákazníci se tak mohou ve Šťastném hrochovi zastavovat alespoň na občerstvení, čehož hojně vyžívají. Po celou dobu pandemie tomu tak však nebylo. Jitka Semančíková se dokonce na poměrně dlouhou dobu nechala zaměstnat v supermarketu. Do provozu se vrátila až minulý týden kvůli přípravám a právě oné rekonstrukci.

Opačný přístup mají v boleslavském MB pivovaru, který nabízí vlastní pivo i kuchyni. Zahrádku zde v pondělí určitě otevřou. „Chystáme se na to normálně jako na otevření zahrádky. Všechno bude podle pravidel stanovených vládou. Nikdo ještě přesně neví, jak to bude probíhat, ale určitě nehodláme čekat na otevření vnitřních prostor,“ shrnul provozní MB pivovaru Michal Antal.

Posedět na zahrádce budou moci i návštěvníci restaurace Graal ve Skále. I ta venkovní prostor otevře už v pondělí, ačkoliv se zdejší personál obává nepřející předpovědi počasí. V současné době jede Graal na půl plynu. Chybí zaměstnanci i konzumenti. Všichni však doufají, že se již brzy situace natrvalo vrátí do starých kolejí.

Zahrádka bude od pondělí k dispozici i u baru Frikulín v Mnichově Hradišti. „Sice má pršet, ale chystáme se na otevření,“ potvrdil majitel baru Martin Macháček, který zdůraznil, že nejbližší dny budou ve znamení velkých příprav. „Musíme dát všechno dohromady, vyměnit nějaká prkna, nakoupit nové zboží. To staré se muselo zlikvidovat, protože takovou dobu to nevydrží. Uvidíme, jestli nás nechají otevřené,“ neskrývá Macháček obavy z toho, aby se bary a hospody po tomto rozvolnění znovu vbrzku neuzavřely.