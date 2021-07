Škoda Auto vyrobila v Mladé Boleslavi už osm milionů převodovek

Osm milionů vyrobených kusů. To je úspěch, jímž se v úterý pochlubila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Řeč tentokrát není o celých automobilech, ale o jednom podstatném komponentu: o převodovkách.

Převodovka MQ200 se montuje do vozů s benzínovými motory s točivým momentem do 200 Nm a objemem od 1,0 do 1,6 litru. Používá se přitom v modelech značek ŠKODA, Volkswagen, Audi a Seat. | Foto: Škoda Auto