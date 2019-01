Mladá Boleslav /FOTO, VIDEO/ - Modernizovaná Škoda Fabia a Škoda Roomster dostaly rovněž nové ceny pro domácí trh. Firma oba vozy představila na 80. Autosalonu v Ženevě.

Modernizovaná Škoda Fabia a Škoda Roomster dostaly rovněž nové ceny pro domácí trh. Firma oba vozy představila na 80. Autosalonu v Ženevě.

„Fabia Easy s osvědčeným benzinovým agregátem 1,2 HTP/44 kW startuje již od 199.900 korun. Karosářská varianta Fabia Combi je k dostání za příplatek 15 tisíc korun,“ prozradil Deníku mluvčí firmy Evžen Krauskopf.

Velkých změn bylo docíleno modernizací nabízených motorů u obou modelových řad. Nejvýznamnější z nich je nasazení benzínového čtyřválce o zdvihovém objemu 1,2 litru ve výkonových verzích 63 kilowatt (kW) a 77 kW. Ten je exkluzivně vyráběn ve výrobním závodě v Mladé Boleslavi.

Zvýhodněná startovací nabídka

Škoda Fabia v provedení Classic s benzinovým turbomotorem motorem 1.2 TSI/63 kW bude zákazníkům v České republice k dispozici již za 249 900 korun. „Fabia i Roomster přicházejí na trh s novou tváří a rovněž nejmodernější paletou motorů, které zákazníkům nabídnou dynamický požitek z jízdy i úsporný provoz, zároveň splňují nejpřísnější emisní normu EU5,“ podotýká pro Deník Jan Hurt, vedoucí prodeje značky Škoda pro střední Evropu.



Pro domácí zákazníky Škodovka navíc připravila zvýhodněnou zaváděcí nabídku pro benzínový motor 1,2 TSI/63 kW. „Zájemci, kteří využijí zaváděcí nabídky TSI Start, získají v České republice u modelů Fabia a Roomster ve všech výbavových stupních cenové zvýhodnění ve výši 10 tisíc korun, nebo mohou využít financování od ŠkoFINu s nízkou úvodní akontací a měsíční splátkou 3 667 korun,“ uvedl Jan Hurt.

Omlazená Škoda Fabia bude domácím zákazníkům nabízena ve čtyřech výbavových stupních: Easy, Classic, Ambiente a Elegance. Výbavové verze Classic a Ambiente je možné, na přání zákazníka, rozšířit o pakety Classic Plus a Ambiente Plus s extra výbavou navíc. Nově se objeví balíčky Sport I a Sport II vycházející z výbavového stupně Ambiente, jejichž součástí jsou: sportovní sedadla, tříramenný kožený volant a 15tipalcová kola z lehké slitiny Antares, respektive MaxiDOT, autorádio Swing a elektronické systémy ESP a TPM.

Nová tvář i technická vylepšení

„Model Roomster získal nejen novou tvář, ale také řadu technických vylepšení, které ještě zvýrazní přednosti tohoto rodinného vozu,“ sdělil Kraukopf. V České republice bude nabízen ve třech výbavových stupních: Easy, Style a Atractive. Základní cena modelu Roomster Easy s motorem 1,2 12V HTP/51 kW začíná na částce 269 tisíc korun, což oproti původní (předfacelitové) verzi znamená zákaznickou slevu ve výši 30 tisíc korun.

Podobně, jako v případě modelu Fabia, lze za příplatek získat paket Plus (Easy Plus případně Style Plus) s položkami mimořádné výbavy za zvýhodněné ceny. Stejně tak balíčky Sport I a Sport II, coby další nadstavbu výbavového stupně Style. V nabídce je rovněž užitková verze Praktik, nyní s cenovým zvýhodněním 40 tisíc korun.

Speciální řady - Sportline, Scout a RS

S příchodem modernizované Fabie budou mít zákazníci na výběr rovněž další emocionálně laděné deriváty: Sportline, Scout a RS. Fabia Scout přinese v druhé polovině roku 2010 výrazné designové prvky. „Rozšiřuje rodinu modelů Scout a po verzích Fabia Combi Scout a Roomster Scout nabízí i zájemcům o provedení hatchback osobitý vzhled a jedinečnou příležitost odlišit se,“ řekl Krauskopf.

Sportovně zaměřeným zákazníkům je určena Fabia Sportline. Oproti standardní výbavě Ambiente nabídne Sportline bohatou výbavu, atraktivní cenové zvýhodnění a řadu doplňků podtrhující celkový sportovní vzhled vozu (17tiplacová kola, sportovní interiér, atd.)

Nově představené modelové deriváty Fabia RS a Fabia Combi RS jsou vrcholem v nabídce modelové řady Fabia. S motorem 1,4 TSI/132 kW s kombinací turbodmychadla, kompresoru a sedmistupňové dvojspojkové převodovky DSG představují nejdynamičtější sériové Fabie v historii značky. Cena modelů Fabia RS a Fabia Combi RS bude oznámena se zavedením vozů na trh v druhé polovině roku 2010.

Všichni autorizovaní obchodníci Škoda v České republice mají k dispozici prodejní programy a jsou připraveni přijímat objednávky. První modernizované modely Fabia a Roomster dorazí k zákazníkům již začátkem dubna 2010.