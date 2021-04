Předseda odborů Jaroslav Povšík podle svých slov nemohl uvěřit tomu, že se něco podobného, jako je celé dění kolem Vrbětic, může v České republice stát. „Škoda Auto má v ruské federaci již dlouho byznys – nejprve v Kaluze a pak v Nižním Novgorodu. Shodou okolností z pověření koncernu Volkswagen za tyto lokality za dva měsíce právě Škoda přebírá odpovědnost,“ předeslal pro týdeník Škodovácký odborář a připomněl, že už v minulosti existovaly problémy spojené s americkými i evropskými sankcemi s rizikem zastavení těchto lokalit, kde Škoda Auto s Volkswagenem investovaly nemalý finanční obnos.

Předseda popsal černý scénář, že nyní mohou nastat dokonce sankce proti České republice a výrobní lokality by mohly být zamrazeny. „Pro příklad takové situace nemusíme chodit daleko. V Turecku už se měla v podstatě začít stavět nová továrna a kde nic, tu nic. Stačil jeden tvrdý prezident, agrese na syrském území, válka s Kurdy a továrna je pryč,“ poznamenal pro časopis.

Samotná automobilka prozatím k situaci žádné oficiální stanovisko nezaujala. „Prosíme o pochopení, ale Škoda Auto se k politickým otázkám zásadně nevyjadřuje,“ okomentoval situaci Tomáš Kotera, vedoucí Komunikace podniku a interní komunikace ve Škoda Auto.

Ruský byznys odbory označují za složitý a významně protkaný politikou. „Je to lákavý a ohromný trh zrovna tak, jako je složitý trh v Číně. Každý se ho snaží geopoliticky obsadit, proniknout na něj a prodávat tam produkty. Ke cti nás Škodováků a Volkswagenu je, že jsme zásadně na všech lokalitách, kde podnikáme, apolitičtí. Prostě prodáváme naše produkty, naše auta, pro civilní sektor,“ stojí ve vyjádření v odborářském časopise. Podle Jaroslava Povšíka až čas ukáže, kam kauza dospěje, důležité však je zachovat si chladnou hlavu.

Rusko je vskutku důležitým trhem pro Škoda Auto. Jen v loňském roce sem bylo dodáno celkem 94 600 vozů. V porovnání s rokem 2019 se jednalo o nárůst o 6,8 procenta. Mezi nejprodávanější modely patřil Rapid, následovaný vozy Octavia a Kodiaq. V ruských výrobních závodech v Nižním Novgorodu a v Kaluze vyrobila společnost Škoda Auto k dubnu letošního roku již více než 750 tisíc vozů.

Problémy v Bělorusku

Rusko není jediným trhem, na němž by automobilka mohla mít problémy. Jak to vypadá, když nastanou, se nyní přesvědčila v Bělorusku. To zakázalo dovoz výrobků Škoda Auto, ale také německé firmy Liqui Moly (motorové oleje), nebo společnosti Beiersdorf (Nivea). Podle běloruské strany má jít o odpověď na „nepřátelské akce“. Kauza měla vzniknout kvůli tomu, že firmy odmítly sponzorovat hokejové mistrovství světa, kdyby se konalo právě v Bělorusku. V případě Škody Auto je to pak ohledem na to, že společnost prosazuje předpisy, které ochraňují lidská práva jako celosvětovou základní a všeobecnou potřebu, jak v lednu rozhodnutí okomentoval pro ČTK Kotera.

„V tuto chvíli rešeršujeme další detaily situace v Bělorusku. Skutečnost zůstává u toho, že by Škoda Auto nesponzorovala šampionát, kdyby se zde konal. Za stávajících okolností ho ale sponzorovat bude,“ doplnil Martin Ježek z oddělení komunikace podniku. Šampionát se totiž má nakonec odehrát v Lotyšsku.